Francisca Jorge conquista em Mogi a taça de campeã do São Paulo Tennis Classic

A portuguesa Francisca Jorge foi coroada neste domingo como a campeã do Ano II – São Paulo Tennis Classic. A jogadora de 23 anos, nascida na cidade de Guimarães, não dificuldades para desbancar o favoritismo da cabeça 1 do torneio, a lituana Justina Mikulskyte, na vitória por duplo 6/1, em 1h35min.

Com a conquista, Jorge alcança o seu quinto troféu ITF na carreira, soma 50 pontos no ranking mundial da WTA e recebe a premiação de US$ 3.935,00, o equivalente a R$ 19.405,00. “Foi muito importante vencer este torneio, até porque estou numa fase final de temporada e todos os pontos contam para tentarmos jogar os melhores eventos no início do próximo ano”, explica.

As parciais com ampla margem surpreenderam as tenistas e o grande público presente no Kosmos Clube, especialmente por este duelo ser um confronto direto entre as duas principais cabeças de chave. O grau de exigência menor, entretanto, não diminuiu a emoção e o peso da conquista, como explica a portuguesa.

“Eu não sabia nem como celebrar, fui tomada pela emoção (de ser campeã). Senti que joguei muito bem, ela não teve o seu dia mais positivo. O resultado não mostra o que foi o jogo, um placar que caiu para o meu lado. Eu fico super contente, sei que esta vitória irá me lançar para passos maiores”, afirma Jorge, agradecida pelo carinho recebido dos brasileiros nesta semana.

Mikulskyte lamentou a baixa performance e exaltou a experiência de jogar no Brasil pela primeira vez.

“É difícil falar neste momento, mas nunca é fácil perder, ainda mais quando você não consegue jogar bem em uma final, um jogo tão importante. Parabenizo minha adversária pela vitória, posso dizer que gostei de jogar pela primeira vez no Brasil, fui muito bem recebida e espero voltar mais vezes”, finalizou a vice-campeã de 27 anos.

CAMPANHA FRANCISCA JORGE: ANO II – SÃO PAULO TENNIS CLASSIC

1ª Rodada: Wozuko Mdlulwa (RSA) – 6/1 6/1

2ª Rodada: Nicole Huergo (ITA) – 6/2 6/4

Quartas de Final: Ana Candiotto (BRA) – 6/3 6/4

Semifinal: Ana Sofia Sanchez (MEX) – 6/2 6/2

Final: Justina Mikulskyte (LTU) – 6/1 6/1