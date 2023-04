Fora de casa, Mogi Basquete encara o Diadema nesta quarta pela Copa São Paulo

O Mogi das Cruzes Basquete irá encarar o F.R. Diadema nesta quarta-feira (5), às 20h, no Ginásio Poliesportivo ‘Ayrton Senna’, em Diadema, pela Copa São Paulo.

O grupo comandado pelo técnico Alexandre Rios, realizou os últimos preparativos para o duelo nesta terça-feira (4), com um treino técnico/tático pela manhã, e viaja para a capital paulista no inicia da tarde desta quarta-feira (5).

“Para amanhã, esperamos marcar o que temos que marcar para ter um aproveitamento melhor. Os meninos estão treinando, mas estamos abaixo nesse quesito, então precisamos diminuir os erros que nos atrapalharam no jogo passado. Se conseguirmos diminuir isto, melhorar e manter a defesa forte, conseguiremos uma boa diferença no confronto”, ressalta o treinador.

Os times participantes da Copa São Paulo são: Liga Sorocabana, Pindamonhangaba, Tatui, São Caetano, Mogi Basquete e Diadema.

A competição será disputada em duas fases. Na fase de classificação, as equipes se enfrentarão em turno e returno, em chave única. As quatro equipes mais bem colocadas se classificarão para a fase final, que será jogada em sistema de cruzamento olímpico (Final Four).