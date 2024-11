Fomento das vendas do comércio de Mogi das Cruzes foi abordado no Caqui Inova

Palestra voltada para os pequenos negócios integrou programação do evento

O fomento das vendas do comércio mogiano foi uma das estratégias abordadas pelo Sebrae-SP Alto Tietê no Caqui Inova. O evento reiniu soluções tecnológicas, aproximou empresários e apoiou o desenvolvimento de um ecossistema inovador na região. Com o tema “Conexões que transformam”, a iniciativa ocorreu do dia 12 ao dia 14 de novembro, no Pipa Hub, em Mogi das Cruzes.

Como um dos correalizadores do evento, ao lado da Prefeitura de Mogi das Cruzes, o Sebrae-SP contou com uma extensa programação que abrangeu o Espaço de Mentorias, o Espaço Sebrae e a exposição de clientes, além de outras parcerias como a Sala da Indústria.

“O Sebrae-SP do Alto Tietê esteve no Caqui Inova com soluções para diversos setores, incluindo o comércio, que é um dos principais braços econômicos da cidade. Pensando em apoiá-los, levamos uma palestra que abordou as principais ferramentas de marketing digital disponíveis no mercado, noções de Inteligência Artificial e cases de sucesso que podem ser inspiração para os empresários”, apontou a gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa.

A palestra “O Futuro do Comércio: Como vender mais, com menos esforço”, aconteceu na quarta-feira (13), às 18h30, em parceria com a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC). Ela foi voltada para os empresários da Micro e Pequena Empresa (MPE), que buscam inovar seus negócios, além de aprimorar os serviços e produtos ofertados. A capacitação foi pensada, ainda, para ajudar os comerciantes com as estratégias de vendas para o fim do ano, incluindo a Black Friday e o Natal.

O Sebrae-SP levou soluções para o comércio