Folia no Parque alegrará foliões no Parque Max Feffer

A festa ocorrerá nos dias 1º, 2 e 4 de março

A Secretaria de Cultura de Suzano divulgou a programação oficial do “Folia no Parque”, evento que promete agitar a cidade no período de Carnaval nos dias 1º, 2 e 4 de março (sábado, domingo e terça-feira). Com uma programação diversificada, o evento acontecerá das 10 às 19 horas no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador), reunindo música, dança e brincadeiras.

Durante todos os dias de festa, o público poderá desfrutar da Praça de Alimentação e da Feira Afro, das 10 horas às 18h30. Os brinquedos infláveis estarão em funcionamento das 10 às 15 horas, garantindo a diversão dos pequenos foliões. Já a programação musical será intensa: o palco do Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares apresentará uma aula aberta a todos de ritmos brasileiros, ministrada pela arte-educadora da pasta, Patricia Moreira, das 10 horas ao meio-dia, seguido por uma lista de reprodução com marchinhas carnavalescas em caixas de som, do meio-dia às 13 horas.

Em seguida, o CarnaFlash animará os presentes das 13 às 14 horas. Nos três dias de evento, a programação ganhará ainda mais energia com apresentações de nomes do samba. Das 14 horas às 15h30 no sábado, sobe ao palco a Banda Lira Suzanense. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez da bateria da escola de samba Leandro de Itaquera. Já na terça-feira, dia de Carnaval, será a vez da Alegra Samba Dancer garantir a festa, também com início às 14 horas.

Logo depois, às 15h30, ocorre o aguardado Concurso de Fantasias, que promete momentos de criatividade e tradição. O evento será no sábado e no domingo para as crianças entre 2 e 10 anos, com os pequenos a partir de 11 anos participando na terça-feira. As inscrições serão realizadas das 13 às 14 horas nos dias de concurso, no interior do Pavilhão Zumbi dos Palmares, e contará com brindes aos vencedores.

No fim da tarde, das 17 horas às 18h30, nos três dias, as apresentações de membros das escolas de samba levarão ainda mais brilho ao evento. Participam a Escola de Samba Imperatriz Alvinegra de São Vicente, no sábado, a bateria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé, campeã do carnaval de São Paulo em 2018, no domingo, e o Swingueira Samba Show, na terça-feira. O encerramento das atividades está previsto para as 19 horas.

Para a diretora de Cultura, Márcia Belarmino, o “Folia no Parque” representa uma oportunidade para fortalecer a cultura popular e proporcionar momentos de lazer à população. “Queremos valorizar a tradição carnavalesca e oferecer um evento de qualidade para toda a população. É um momento de encontro, diversidade e celebração da nossa cultura”, destacou.

Créditos: Luana Bergamini/Secop Suzano

O Carnaval agitará Suzano com programação diversificada