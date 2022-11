Foi naquela Copa que…

…“eu vi o Brasil ser campeão pela primeira vez. A melhor Copa do Mundo para mim foi sem dúvida nenhuma a de 94. Aquela foi a primeira emoção que eu senti de ver nosso País ser campeão mundial.

E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava com os meus amigos, na época eu estava no Ensino Médio, que na época chamava Colegial, e a gente estava todo mundo junto assistindo a final da Copa. Aquela torturante cobrança de pênaltis até que o Roberto Baggio errou o último pênalti e o Brasil foi campeão.

Foi muito legal. Aí a comemoração na época era lá no Bar do Popó, que ficava no Mogilar. Mogi inteiro estava lá, tinha até trio elétrico. Parou a cidade, foi todo mundo celebrar a vitória lá. Passamos o dia e a noite lá, sambando e festejando a vitória do Brasil”.

Caio Cunha