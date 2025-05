Flores Pretas traz representatividade de compositores negros na MPB

Treze de maio é conhecido como o dia em que a escravatura foi abolida no Brasil. Nesta data tão simbólica para o país, os alunos da Escola Estadual Professora Irene Caporali de Souza terão a oportunidade de fazer uma viagem pela rica herança musical brasileira, e participar ainda de uma celebração emocionante e envolvente que conecta gerações e emoções, proporcionando ao público uma experiência musical única. Esta é a proposta de “Flores Pretas”, apresentado pela cantora e compositora Valéria Custódio e pelo quarteto de cordas “Quatriblack”, formado exclusivamente por mulheres negras — Emy Marques (1º violino), Cássia Schneider (2º violino), Ruth Schneider (viola) e Reblack (violoncelo). Os arranjos foram especialmente criados pelo músico Paulo Henrique PH, responsável por apresentar a ideia para as artistas e a produção é assinada por Uílian Campos. O show conta com o apoio do Edital PNAB 007/2024 e será apresentado também no CEU das Artes na Vila Nova União, no dia 17 de junho (terça-feira).

“Ttive a ideia de juntar a Quatriblack e a Valéria e falei para ela de um projeto que tinha chamado ‘Flores Pretas’”, conta Paulo Henrique PH.

Com arranjos especialmente criados para o projeto o repertório é composto por canções como” Flores Pretas” (Valéria Custódio e Thiago Fernando); “Andar com fé” (Gilberto Gil); “Azul” (Djavan);” Carinhoso “(Pixinguinha); “Cordeiro de Nanã” (Os Tincoãs) e “Assum Preto” (Humberto Teixeira/ Luiz Gonzaga).

“A experiência proporcionada pelo ‘Flores Pretas’ não é apenas uma viagem pela rica herança musical brasileira, mas também uma celebração emocionante e envolvente que conecta gerações e emoções, proporcionando ao público uma experiência musical que ressoa profundamente”, afirma Valéria Custódio.

O projeto destaca a importância e a presença das mulheres negras na música. Valéria Custódio, uma figura proeminente na cena musical negra, será a voz principal, estabelecendo uma conexão vital entre o passado e o presente musical. Para a musicista ReBlack, levar estes compositores para as escolas é uma oportunidade de unir cultura e educação, além de aproximar os jovens da música erudita: “Os homenageados são artistas que moldaram a música popular brasileira. Levar um projeto como este para as escolas, é apontar a música como educação e não somente como cultura, pois esse show informa a importância desses artistas pretos como pilares na construção do Brasil, a partir da cultura popular brasileira”.

O show “Flores Pretas” será apresentado no Sesc Mogi das Cruzes, no dia 18 de maio, ou no Galpão Arthur Netto, no dia 21 de junho.

Projeto mostrará para os alunos a importância da experiência musical