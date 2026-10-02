Fique Sabendo – Edição 1460

…que a Escola de Música Massaro, de Luciana Massaro, está com novidade: o Coral de Adultos, focado em bem-estar e canto em grupo. As aulas ocorrem às terças, das 18h às 19h,e você não precisa ter experiência. Mais informações: 4796-5335.

…que neste sábado, dia 3, às 9h30, o projeto social de Jundiapeba, Dragão Negro Esporte Clube, realiza seu “Lançamento Institucional 2026 – O Novo Dragão Negro”, apresentando a nova fase do clube em coffee break no Patteo Mogilar.

…que no dia 20, às 21h, a Banda Combo faz o pré-lançamento exclusivo do DVD Músicas Para Sempre – Vol. 2 na sala 5 do Cinemark Mogi Shopping. Convites no site: combooficial.com. Imperdível!

… que no dia 23, às 21h, Thales Talarico comemora os oito anos do Press Chic com a 5ª edição da esperada festa The Red Carpet, reunindo alta gastronomia, bebidas premium, música envolvente e muita gente bonita em traje de gala. Informações: 9 9864-9711.