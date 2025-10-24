Fique Sabendo | Edição 1413

… que no dia 20, às 19h, o presidente do Sicredi/Progresso/Mogi das Cruzes, Inácio Cattani, recebeu o título de Cidadão Mogiano pela Câmara Municipal de Mogi. Parabéns!

… que, no dia 30, às 9h, a Tributo Certo realiza mais um workshop “Reforma Tributária na Prática”, no auditório do edifício Helbor Corporate. O investimento é de R$350, com material, recepção e coffee break.

… que a clínica Vanessa Sasai VS Slim está em novo endereço: Rua Agostinho Caporali, nº 391, na Vila Oliveira. Quem quer cuidar da sua estética, saúde e bem-estar, pode procurá-la. Recomendo!



… que a ACMC, presidida por Fádua Sleiman, realiza no dia 30 a festa 46º Empreender do Ano e a comemoração dos 105 anos da entidade, no Privê do Clube de Campo. No evento, cinco personalidades serão homenageadas, por áreas de atuação.