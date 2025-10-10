Fique Sabendo | Edição 1411

…que o lindo vestido que usei no evento da APCD-RMC do dia 3, foi confeccionado pelas talentosas mãos de Dalva Machado, leia-se Dalva Vestidos de Festa. Superou minhas expectativas. Adorei!

… que a sempre amiga Fanni Santos promove nesta sexta, dia 10, no auditório da Mojicontab, a exposição Outubro Rosa “Florescer em Todo Tempo”, uma conscientização da prevenção do câncer de mama.

…que no dia 30, a ACMC-Associação Comercial de Mogi das Cruzes recebe convidados no Privê do Clube de Campo para a festa 46º Empreendedor do Ano, homenageando destaques na cidade e em comemoração dos 105 anos da entidade.

…que o Grupo de Autoajuda Neuróticos Anônimos Serenidade de Mogi das Cruzes realiza reuniões semanais, às quintas-feiras, das 16 às 18h, na Igreja do Carmo, rua Senador Dantas, 687.