Fique Sabendo | Edição 1378

… que o Instituto SOPA solicita à população a doação de potes de sorvete de dois litros para a distribuição de sopa para os mais necessitados. Colabore!

… que Vanessa Sasai oferece em sua clínica de estética diferenciada, condições especiais nos planos Método VS Slim de Emagrecimento e Cura de Traumas até o Carnaval.

… que o programa Spark, do Sebrae-SP, tem 10 mil vagas abertas para universitários que precisam de apoio para montar sua startup. Inscrições gratuitas até o dia 31 de março.

… que as Óticas Lelli possuem as melhores lentes do mercado, com tecnologia BLUE, que protegem seus olhos das telas de celulares e computadores, entregam seus óculos na hora, com pagamento em até 10x sem juros.