Fique Sabendo | Edição 1351

… que na Aquatec, você encontra o purificador Blueoxi, que transforma água com pH neutro em água alcalina pH8.5 a 9.5. A água alcalina é antioxidante, melhora a estrutura óssea, proporciona hidratação, aumenta a disposição e auxilia na prevenção de doenças.

… que o Instituto Lea Campos (ILC) inaugurará seu novo espaço de Economia Criativa, no Patteo Urupema Shopping, no próximo dia 13, às 19 horas, no 4º andar.

… que durante três finais de semana, a partir do dia 17, será realizada a 31ª Expo Aflord, em Arujá. Em destaque, os jardins dos cinco continentes, cujo cenário “Primaveras do Mundo” contam com flores diversas da região e com certeza encantarão o público.

… que no dia 15, o Sincomercio, em parceria com o Sebrae, CDL Mogi das Cruzes e Bruno Santana Desenvolvimento Humano, lançará os programas ALI Produtividade e Talentos do Comércio, com a palestra “Liderança em Vendas”, de Bruno Santos.