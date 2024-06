Fique Sabendo | Edição 1342

… que, restaurar as propriedades especiais que fazem da água uma potente ferramenta de limpeza do corpo é importante, não bastando apenas filtrar ou purificar. E a Aquatec Purificadores está no mercado para te ajudar.

… que, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes fará o Botequim Reencontro no dia 14 de junho, com a presença da cantora Luana Camarah para animar os convidados, a partir das 21 horas. A festa será no Salão Social, com o Buffet Perfil e rolha livre.

… que, o Divino Arraiá já está sendo preparado pela Associação Pró-Divino, com comidas deliciosas, bebidas típicas, um animado bingo, quadrilha e muita diversão. O evento acontecerá no dia 15 de junho, a partir das 18 horas. Os convites já estão sendo vendidos, mas podem ser adquiridos no local. A festa será na Av. Francisco Rodrigues Filho, 1232.

… que, o Maestro Niquinho, Mário César e Solange Urbano farão, no dia 12 de junho, a linda “Apresentação Musical Especial de Namorados”, no Mogi Shopping. A sessão acontecerá das 19 às 21 horas, na Praça Boulevard. Leve o seu amor para esta noite inesquecível.