Fique Sabendo | Edição 1327

… que a rede Soni de Supermercados, com unidades em César, Jundiapeba e Suzano, garante uma grande variedades de produtos com os melhores preços da região e a qualidade que você e sua família merecem. Visite!

… que segue até este domingo, 25, no Suzano Shopping, o 1º Festival Brasil Japão: um evento gastronômico com entrada gratuita, que vai oferecer diversidade na culinária japonesa e brasileira. Que delícia!

… que no dia 8 de março, o Clube de Campo de Mogi irá promover a 5ª edição da Feira da Mulher Empreendedora. O evento é exclusivo para associadas e acontece das 9h às 20h, a Praça “Francisco Pieri Neto”.

… que até dia 28, você pode aproveitar a Semana do Cinema no Cinemark, com ingressos a R$ 12. Aproveite o fim de semana e confira as novidades nas telonas no Mogi Shopping e Patteo Urupema Shopping!