Fique Sabendo | Edição 1324

.. que no último dia 25, Fádua Sleiman foi oficialmente empossada como presidente da ACMC para o triênio 2024-2026. O jornal A Semana, que desde a sua fundação sempre exaltou o comércio local, deseja sucesso à nova diretoria.

… que neste sábado, dia 3, a partir das 15h, os clientes mirins do Suzano Shopping podem criar suas próprias máscaras de Carnaval na oficina do centro de compras, que vai rolar no corredor da Centauro.

… que dos dias 4 a 7, os artesãos do Vale do Paraíba e Alto Tietê terão seus trabalhos expostos na 12ª edição da ABCasa Fair, em São Paulo. As peças fazem parte dos projetos sociais apoiados pela Suzano.

… que no dia 15 às 19h30, a Câmara Municipal de Mogi realiza em sua sede, a Sessão Solene de lançamento da Campanha Fraternidade 2024, cujo tema é “Fraternidade e Amizade Social”.