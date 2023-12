Fique Sabendo | Edição 1316

… que no dia 6, por iniciativa do vereador Bi Gêmeos, durante a sessão da Câmara de Mogi a Associação dos Profissionais de Propaganda -APP Alto Tietê receberá homenagem de Votos e Aplausos e Congratulações. Estarei lá!

… que nesta sexta, 1, no espaço gourmet do Arrumando a Casa, acontece o coquetel de lançamento do livro Mulheres Maravilhas do Mercado Imobiliário, que tem como coautora a consultora Mara Rubia Salloun Pereira.

… que a ACMC elegeu a nova diretoria para o triênio 2024-2026, que seguirá contando com a empresária Fádua Sleiman à frente da instituição. Parabéns!

… que o Instituto Léa Campos iniciou sua campanha “Amigos de Natal”. Você pode ajudar a transformar o Natal de 300 crianças do

Condomínio Jundiapeba III, doando até o dia 15, uma caixa de bombom ou qualquer quantia.