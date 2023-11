Fique Sabendo | Edição 1313

..que o D’Avó conta com a Five Stars Lavanderia, self service de lavagem e secagem de roupas em máquinas profissionais de última geração. Economize tempo e dinheiro e saia com suas roupas prontinhas!

… que o restaurante Dona Maiô (antigo Estrela), no centro de Mogi, agora tem feijoada e música ao vivo aos sábados no seu terraço. Para o gerente Silvio Garcez, o objetivo dessa programação é contribuir com um maior leque de opções no centro.

… que a minha querida amiga Joelma Ribeiro celebrará os dez anos da sua Única Boutique com coquetel no próximo dia 24. Aproveitem para conferir as peças da loja, que eu amo e recomendo!

…que entre os dias 21 e 23 de novembro acontece a Feira de Artes, Gastronomia e Moda da Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco, das 11h às 20h, com entrada gratuita no Clube de Campo. Prestigie!