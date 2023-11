Fique Sabendo | Edição 1312

… que no dia 10, sexta-feira, a escritora Sueli Cânfora receberá, em sessão solene na Câmara de Mogi das Cruzes, o Título de Cidadã Mogiana. Parabéns!

… que no próximo dia 9, às 19h, serei uma das convidadas, ao lado do cantor Ariel Big Choice, do podcast MR Cast, de Moises Rocha. Acompanhem, ao vivo, no canal Podcast Mente Mestre no Youtube.

… que agora a loja Raphaela Camacho, de Sueli Camacho, agregou ao seu rol de serviços o aluguel de ternos e smokings, além dos belos vestidos de noiva e de festa, disponíveis para aluguel. Saiba mais: 99637-2438.

… que, idealizado por Marcus Araújo, no dia 13, acontece o Congresso SIMM Regional Alto Tietê, um dos principais eventos do mercado imobiliário. O encontro será na rua Francisco Martins Feitosa, 300, repleto de palestras com corretores de renome.