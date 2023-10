Fique Sabendo | Edição 1309

… que a Associação Paulista de Medicina Regional Mogi realiza no dia 20 um jantar dançante no Clube de Campo em homenagem ao Dia do Médico.

… que as agências mogianas BTA Creative e Caveat Comunicação são finalistas da categoria Campanha – Classe Sudeste Interior, do 45º Prêmio Profissionais do Ano (PPA), promovido pela Globo. A BTA Creative concorre com o vídeo “Braza5 Institucional”, para o Braza5, e a Caveat com “Mogi Faz, Mogi Entrega”, para a Prefeitura de Mogi.

… que os fãs da culinária japonesa têm uma nova opção no Mogi Shopping: é o Gendai, que inaugurou uma loja na praça de alimentação principal, bem do ladinho da academia Runner. Faça uma visita!

… que esta semana a Suzano realizou a cerimônia de formatura dos jovens que participaram da 15ª edição do Programa Formare em Suzano.