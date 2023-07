Fique Sabendo | Edição 1295

… que na quinta, dia 13, às 17h no canal ATCAST no Youtube, recebo o cantor Fábio Santarelli no podcast Pod.falar com Fabíola Pupo, que vai nos contar tudo sobre o seu show no Sesc de Mogi, dia 16, domingo, com entrada gratuita.

… que em julho tem programação especial para as férias das crianças no Patteo Urupema Shopping, com oficina de brinquedos de madeira e competição do jogo FIFA, entre outras.

… que nos dias 14 e 15, o Clube de Campo irá preparar uma festa julina para os associados, com apresentações de dança e barracas com comidas típicas, comercializadas por entidades sociais.

… que neste sábado, dia 8 de julho, acontece o Festival Soulcial na Prainha Buena Onda, em que 10% do faturamento do dia será destinado a entidades sociais da cidade. O evento acontece as 14 às 22h e tem entrada gratuita.