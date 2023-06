Fique Sabendo | Edição 1294

.. que até domingo, o Mogi Shopping recebe o Taurus Festival de Assadores e Churrasqueiros BBQ, com diversas opções gastronômicas à base de carnes, cervejas e chopes artesanais, área kids e shows ao vivo.

… que as delícias do Al Mahata Comida Árabe seguem disponíveis para retirada e delivery. Faça seus pedidos pelo iFood ou pelo telefone 4792-7590.

… que no dia 8, às 20h, a Sucesso Fest Produções, de Daniel Sawaya, em parceria com Alvaro Junior, promove o Flow Rock Fest no Braddock Rock Bar. Os ingressos antecipados custam R$ 20 e organização pede a doação de absorventes para o Fundo Social.

… que neste sábado, dia 1º, Andressa Morais oferece coquetel de inauguração da loja Mult Loca, que oferece mão de obra e locação de equipamentos para construção civil e reformas, na avenida Japão