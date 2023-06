Fique Sabendo | Edição 1292

… que até o dia 31 de julho, você pode colaborar com a campanha “Vamos Ajudar?” do Clube de Campo, que está arrecadando meias para o Fundo Social. As doações podem ser entregue no próprio clube.

… que o Suzano Shopping está entre os finalistas do Prêmio Abrasce 2023, promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers, pelo case “Café com Memórias”, na categoria “Ações de Natal”, e é o único da região a concorrer ao “Oscar” dos shoppings.

… que Mirian Tsujigushi e Eliana Malinoski foram as vencedoras do terceiro sorteio da campanha Mundo de Prêmios da ACMC e levaram, respectivamente, um aparelho de fondue elétrico e uma adega de vinhos.

… que neste fim de semana, nos dias 17 e 18, a Helbor realiza o “Só a Helbor Tem – Turbo”, no Estande do Fazenda Itapety, que vai possibilitar que clientes usem seus veículos como entrada ou para abater o saldo devedor na compra de um imóvel.