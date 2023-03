Fique Sabendo | Edição 1281

… que nesta sexta-feira, dia 31, a OAB SP promove a 2ª Conferência Regional da Advocacia de 2023, no Centro Universitário Fig-Unimesp, em Guarulhos, com a participação das subsecções do Alto Tietê, que têm inscritos mais de 14 mil profissionais.

… que no dia 1º, das 8h às 16h30, os contribuintes podem contar, de forma gratuita, com o mutirão da UMC para auxiliar na declaração do Imposto de Renda 2023.

… que neste sábado, dia 1º de abril, as crianças poderão tirar foto com o Coelhinho da Páscoa e sua turminha no Mogi Shopping. Aproveite e leve a família!

… que neste domingo, dia 2, às 10h59, Jonathan Vilela e sua Academia de Miss promovem o Concurso Musa 2023, durante o 19° Encontro de Fuscas e Carros Antigos de Suzano, no Parque Max Feffer. A entrada é gratuita.