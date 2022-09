Fique Sabendo | Edição 1255

…que na próxima segunda, dia 26, a partir das 17h30, eu e a jornalista Ana Garcia recebemos o coordenador do curso de Medicina da UMC, Profº. Dr. Henrique Naufel, para falar sobre o vestibular, marcado para outubro, e as novidades do curso. Espero todos vocês no canal ATCAST do Youtube!

…que inaugurou esta semana, no centro, a lanchonete Mundo Animal, que traz a temática da selva, reunindo cardápio diversificado e experiências para toda a família. Eu estou apaixonada pela proposta deles, a lanchonete é toda decorada!

…que o presidente do Bunkyo de Mogi, Frank Tuda, será homenageado com o título de Cidadão Mogiano na quarta, dia 28, em sessão solene na Câmara, às 19h.

…que a HM Engenharia está lançando o HM Smart Mogi , condomínio localizado na Avenida Japão, com 440 unidades, distribuídas em 22 torres, e toda uma estrutura de lazer. Visite o decorado: Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 108.