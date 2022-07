Fique Sabendo | Edição 1245

… que a Havan, com unidade em Mogi, foi premiada no evento Presidentes, do Grupo Eletrolar, em São Paulo, na categoria “Destaque do Varejo Nacional”. O prêmio reconhece o mérito das empresas varejistas que movimentaram o mercado brasileiro em 2021.

… que Karina Rangel esteve no meu podcast para explicar o conceito da loja Unità Colaborativa e Pick-up Point, na Vila Oliveira, que oferece decoração, moda e artigos variados, em um espaço compartilhado.

… que no Compre & Retire do Shibata, você escolhe suas compras no site e retira na loja da sua preferência, com a garantia de produtos frescos e cuidadosamente separados. Acesse clique retire.shibata.com.br e aproveite!

… que nos próximos domingos de julho, das 9 às 12h, o Mogi Shopping segue com a Colônia de Férias com várias atividades gratuitas.