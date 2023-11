Finais do Corujão do Clube de Campo de Mogi ocorrem nesta sexta-feira 

A emoção e a adrenalina vão tomar conta do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) nesta sexta-feira (17/11), com as finais do 43° Torneio Corujão de futebol society. O mais tradicional campeonato do complexo esportivo e de lazer chega em sua reta final com três grandes confrontos que prometem tirar o fôlego e lotar o entorno do Campo Society “Maurício Machado de Mello”.

Na categoria Master (nascidos até 1982), o campeão será definido no confronto entre Leafar e Reart, com a partida prevista para ter início às 18 horas. No Sport (nascidos até 2006), o duelo será entre Galícia e Pulsa, com o apito inicial às 19h30. A categoria Sênior (nascidos até 1969) fechará a noite de finais do Corujão. Em campo, os atletas do CEOOT e Leafar disputarão o cobiçado troféu de campeão.

O 43° Corujão do Clube de Campo contou com 24 equipes e reuniu cerca de 300 atletas. Tanto no torneio para adultos, quanto no Corujinha, as equipes levam o nome de seus respectivos patrocinadores, que são estampados nos uniformes.

Além do troféu de campeão para os vencedores em suas respectivas categorias, haverá premiação aos destaques individuais do campeonato como artilheiro, goleiro menos vazado e melhor jogador do torneio.

O 43° Corujão e 24º Corujinha de futebol society do Clube de Campo têm como patrocinadores CEOOT – Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia, Pulsa Uniformes, Galícia Participações e Investimentos, Oscar Calçados e Nitratus. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.