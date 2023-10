Fim de semana terá Patrulha Canina, teatro e atrações gratuitas no Mogi Shopping

A diversão das crianças está garantida no Mogi Shopping durante todo o mês de outubro com a programação especial dedicada aos pequenos. São diversas atrações gratuitas: mostra de ciências, teatro infantil, adoção pet, personagens da Patrulha Canina e muito mais.

Durante todos os sábados do mês, a criançada poderá se divertir com as peças de teatro infantil. Tem “Rapunzel” na estreia, neste sábado, dia 7; “Chapeuzinho Vermelho”, dia 14; “Cachinhos Dourados”, dia 21; e “A Princesa e o Sapo”, no dia 28, fechando a agenda. No dia 12, quinta-feira, feriado nacional, a atração é a peça “João e Maria”.

As apresentações teatrais acontecem sempre na Praça Boulevard, às 16h. Mais cedo, a partir das 14h, tem distribuição de pipoca para a garotada (é necessário resgatar o cupom no aplicativo do shopping).

Ainda neste fim de semana, como parte das comemorações do Dia das Crianças, o Mogi Shopping promove mais um evento de adoção pet. Será no domingo, dia 8, das 11h às 17h, na entrada da Kalunga, em parceria com o Grupo Fera, organização não governamental de defesa animal que atua na cidade.

Também no domingo, personagens da Patrulha Canina têm encontro marcado com a garotada no Mogi Shopping. Eles visitarão os corredores do empreendimento das 14h às 18h em uma divertida interação com o público infantil.

Nas telas do Cinemark do Mogi Shopping, aliás, tem a estreia nacional de “Patrulha Canina – Um Filme Superpoderoso”. A produção, em cartaz desde 5 de outubro, mostra os filhotes ganhando superpoderes depois de um meteoro mágico cair em Adventure City. As coisas tomam um rumo inesperado quando um arqui-inimigo foge da prisão e se une uma cientista maluca para roubar os poderes deles. A partir daí, o enredo é pura diversão e aventura.

Para fechar a agenda de outubro, o Mogi Shopping promoverá uma atividade infantil alusiva ao Halloween no dia 29, último domingo do mês.

Nesta semana, também entrou em cartaz o Museu Catavento, mostra de ciências da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A atração está disponível na praça de eventos com uma série de experimentos até dia 31 de outubro. É possível, por exemplo, arrepiar os cabelos com o “Gerador de Van de Graaff”, entre outros. A participação do público é totalmente gratuita.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:



Mês das Crianças no Mogi Shopping



Teatro infantil:

Sábado (07/10) – Rapunzel

12/10 – João e Maria

14/10 – Chapeuzinho Vermelho

21/10 – Cachinhos Dourados

28/10 – A Princesa e o Sapo

A partir das 14h: Distribuição de Pipocas (resgatar cupom no app)

As 16h inicia a apresentação teatral

Local: Praça Boulevard



Encontro com Personagens da Patrulha Canina:

Domingo (08/10) – Das 14h às 18h

Local: Interação pelo shopping



Adoção Pet

Domingo (08/10) – Das 11h às 17h

Local: Entrada da Kalunga



Halloween Infantil:

Domingo (29/10)

Museu Catavento:

Até 31/10 – Segunda a Sexta das 13h às 20h | Sábados das 10h às 22h | Domingos e Feriados das 14h às 20h

Local: Praça de Eventos



Endereço do Mogi Shopping: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes – SP.