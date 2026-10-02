Filme conta vida de cantor e compositor Rui Ponciano

Rui Ponciano, um dos principais nomes da boemia de Mogi, será homenageado em filme

Um dos principais nomes da música e boemia de Mogi das Cruzes, Rui Ponciano, terá a vida contada nos cinemas. Dirigido pelo cineasta mogiano Rodrigo Campos, da Itapeti Filmes, “Arte InspirAção – Rui: O Trovador Urbano” está em fase de pós-produção, após o encerramento das filmagens em junho, feitas no Pico do Urubu. O longa-metragem tem previsão de pré-estreia ainda para o final deste ano.

Financiada por meio do Programa de Fomento à Cultura (Profac) de Mogi, a produção faz parte da iniciativa “Arte InspirAção”, que visa preservar a memória de artistas de diferentes ramos da cidade por meio do cinema. A primeira película foi a de “Chaer: O Pirata Contemporâneo”, lançada em 2025, tratando do processo criativo do artista plástico Maurício Chaer. Para este ano, a proposta é desvendar a vida e a obra de Rui.

O roteiro do novo longa é estruturado em capítulos que fazem referências às diferentes fases criativas do cantor. A primeira explora a linha romântica e os primeiros contatos de Rui com a música, indo de 1953 até 1967, quando ainda vivia em Santo André. Em seguida, empurrado pelo tropicalismo e pelas lutas contra a Ditadura Militar, revela-se a rebeldia musical que marca as canções de 1968 até 1978, quando percorria os espaços culturais de Mogi das Cruzes e São Paulo, e entrava para bandas como “Oel”, ao lado de Rogério Duprat e Renato Teixeira.

Em 1979, início da redemocratização, passa a buscar um modo de vida libertário, distante dos grandes centros urbanos. Neste momento, vai morar na Praia Deserta, em Paraty-RJ, entre 1982 e 1983, local revisitado pelo filme. Já na segunda metade dos anos 1980, ele volta a se relacionar com “as noites de Mogi” de forma definitiva, inaugurando o momento em que passa a integrar diferentes grupos musicais.

O documentário conta com as participações especiais de Maurício Chaer, que foi amigo desde a infância do cantor; e dos músicos Tânia Mello, Paulo Betzler, Sandra Viana e Celso Andrade, o Celsinho, com quem gravou clássicas canções que hoje compõem a cena cultural mogiana. Tratando-se de Rui, diversas músicas fazem parte do repertório do longa, como “Pico do Urubu”, “Casa de Pano”, “Lua Louca”, “Amanhece” e outras.

Ficha Técnica

“Rui: O Trovador Urbano” tem direção, produção executiva, roteiro e montagem de Rodrigo Campos, produção de Renata Abreu, assistência de produção e decupagem de Sérgio Sbeghen, roteiro e assistência de direção de Geraldo Campos, pesquisa de Gabe Fortunato e Geraldo Campos, direção de fotografia de Adriano Lourijola e Denilson Nakajima, Imagens de drone e operação de câmera de Orlando Junior, som direto das entrevistas de Rodrigo Campos, som direto das músicas e mixagem de som de Felipe Mafra, trilha e músicas de Rui Ponciano e fotografia still de Guilherme Silva e Warley Kenji.