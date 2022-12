Festival Vegano acontece no próximo domingo

Está confirmado para domingo, dia 11 de dezembro, das 10h às 17 horas, o Dezembro Verde – Não ao Abandono de Animais e Festival Vegano. O evento, que é fruto de uma ação conjunta entre a ONG Grupo FERA e empresários, militantes do veganismo na cidade, será realizado na sede da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, que fica na rua Braz Cubas, 470- Centro.

Em Mogi, a Campanha “Dezembro Verde – Não ao Abandono dos Animais” está em sua 3ª edição, em razão da Lei Municipal Nº 7368/18 de autoria da vereadora Fernanda Moreno, e que tem por objetivo sensibilizar a população sobre maus tratos e abandono de animais domésticos – prática muito comum no período de festas e viagens de férias.

A estimativa, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que, só no Brasil, existam 30 milhões de animais abandonados. “Infelizmente utiliza-se de todo o tipo de desculpa: os pets cresceram, viagens, falta de tempo, mudança de residência, separação, custos com veterinário, tutores tiveram filhos, pandemia, nascimento de crias indesejadas, animais com hiperatividade, bagunça e latidos”, conta Fernanda Moreno. Na tentativa de reverter a situação e desmistificar que “animal não é coisa ou objeto”, a Ong FERA e o Festival Vegano se aliaram para a realização deste evento especial, no próximo fim de semana.

Das 10 às 17 horas, a sede da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente será palco de uma série de atividades junto à população como palestras, feira de artesanato (exclusivo de protetoras), comidas e bebidas veganas, produtos pets, além de adoção de animais. Toda a venda de produtos de artesanato será destinada a ajudar protetores de animais. Além disso, está prevista a realização de um desfile de pets trajados com roupa verde ou amarelo, em alusão à Copa do Mundo, que acontece no Qatar, ou seja, uma ótima oportunidade para as pessoas irem ao evento acompanhadas de seus pets.

“Mais que entreter e conscientizar sobre não abandono e maus tratos, trata-se de um evento beneficente para ajudar Ongs e protetores de animais”, explica Fernanda Moreno, fundadora e mantenedora da ONG FERA, atualmente responsável por cerca de 200 animais. Ela conta que, no espaço serão aceitas, ainda, tampinhas plásticas e ração para cães e gatos. Tudo com intuito de ajudar os pets carentes, resgatados por Ongs e protetores.

“O abandono de animais é um crime que vem se agravando pelo crescente aumento populacional. Se o proprietário for viajar, deve levar o animal ou deixá-lo sob os cuidados de um amigo, parente ou guardião confiável”, reforça Fernanda Moreno.

FESTIVAL VEGANO

Parceiro da ONG Grupo FERA em eventos neste ano, o Festival Vegano terá participação especial no “Dezembro Verde”, com o melhor da culinária vegana, produtos cosméticos, massagem, feira de artesanato e música ao vivo com artistas locais, entre outras atrações. O evento contará, ainda, com opções de comidas natalinas elaboradas com ingredientes sem origem animal, decoração de Natal e diversas opções de presentes para as festas de final de ano.

O Festival Vegano tem objetivo de conscientizar as pessoas sobre o veganismo como estilo de vida em prol do respeito aos animais, bem como ter uma alimentação mais saudável e contribuir para um meio ambiente sustentável. Nas últimas edições, a organização do evento tem investido em expositores de ervas, essências, florais, mandalas, incensos, cristais, livros, massagens e serviços do universo místico.

A entrada e as atividades são gratuitas e devem proporcionar momentos agradáveis para toda a família.

Serviço

Data: Domingo, 11/12/2022

Horário: das 10h às 17h

Local: Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente

Endereço: rua Braz Cubas, 470 – Centro