Festival Musicalizando tem estreia no dia 16

Cinco escolas municipais se apresentarão, na quarta-feira (16), na estreia do Festival Musicalizando, no Auditório do Cemforpe, no Mogilar. O festival é parte do projeto “Pra Ver a Banda Passar”, uma iniciativa da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, em parceria com a AFABAMC (Associação de Fanfarras e Bandas) e com o apoio da Diretoria de Ensino. As apresentações começarão às 19h30, e a entrada é gratuita para o público de todas as idades.

Estarão no palco as escolas municipais Prof. Adolfo Cardoso (Quatinga), Prof. Afonso Caporali Filho (Conjunto Residencial Cocuera), Coronel Almeida (Centro), Verª. Astréa Barral Nébias (Jundiapeba) e Profª. Maria Luiza Menezes da Fonseca (Vila Nova Estação). Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, pelo link: https://www.sympla.com.br/festival-musicalizando__2679176.

Esta é a primeira apresentação da programação do festival. O evento também acontecerá nos dias 23 de outubro e 05 de novembro, às 19h30. Ao todo, 17 escolas municipais participarão do Festival, apresentando diversas práticas musicais, incluindo canto coral, percussão corporal, flauta doce e instrumentos Orff. A iniciativa tem como objetivo destacar as habilidades e o progresso dos estudantes que fazem parte do projeto “Pra Ver a Banda Passar”.

“O festival é uma oportunidade para a comunidade prestigiar o talento e a dedicação dos jovens artistas e suas escolas, reforçando o valor da música como ferramenta de inclusão e desenvolvimento”, afirmou o supervisor da AFABAMC, Richard Felix Bitelli.

O projeto “Pra Ver a Banda Passar” é uma iniciativa que visa fortalecer a educação musical em 17 escolas municipais e 11 estaduais de Mogi das Cruzes.

A iniciativa atua na formação de grupos de bandas marciais, fanfarras, bandas musicais de marcha e bandas de instrumentos melódicos e percussão, como flauta doce, escaleta e percussão. O projeto também é responsável pela criação de corpos coreográficos, como baliza e linha de frente, complementando as apresentações musicais.

