Festival de Inverno Guararema 2025 reverencia João Pacífico, no mês de agosto

O mês de agosto já com começou e com ele chegam novidades ao Festival de Inverno Guararema 2025. Até o dia 10 (domingo) o evento presta homenagem a João Pacífico, compositor de música caipira que passou os últimos anos de vida na cidade, deixando um importante legado para a cultura regional.

Ao se mudar para Guararema nos anos 1990, João Pacífico consolidou influência no cenário musical do município, inspirando gerações com letra que retratam histórias e passagens tradicionais e típicas. Ao se debruçar sobre o cancioneiro dele e incluir uma série de shows sertanejos na agenda, o Festival de Inverno reforça a valorização da tradição e da identidade cultural do município.

A boa música será tocada no espaço gastronômico do Recanto do Américo (Pau D’Alho), que funciona das 18 horas as 23 horas às sextas-feiras, e das 12 horas as 23 horas aos sábados e domingos. A programação desta semana inclui Theo do Valle, na sexta-feira (1º), às 21 horas; Willian e Thiago, no sábado (2), às 15 horas; Celso Porto e Luan, também no sábado, às 21 horas; Luara Sabrina, no domingo (3), às 15 horas; e Luis Fagner e Tiago, no domingo, às 19h30.

No Recanto do Américo (Pau D’Alho) a gastronomia é destaque à parte, com opções variadas que vão de frutos do mar e costela no bafo a hambúrgueres, vinhos, queijos, drinks, comida oriental, espetinhos, chopp artesanal, doces e outras delícias que agradam a todos os paladares. Além disso, também segue em funcionamento a Feira Noturna no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”, com programação gastronômica e cultural e também entrada gratuita.

Realizado pela Prefeitura de Guararema com apoio cultural da Cooperativa Sicredi Progresso PR/SP, o Festival de Inverno Guararema é um evento realizado por diversas equipes, como profissionais da limpeza, segurança, técnicos de som e iluminação, agentes de trânsito, policiais e bombeiros que atuam em conjunto para garantir a organização e a segurança do evento. A programação segue até 10 de agosto (domingo) e todos os detalhes estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Guararema (guararema.sp.gov.br/eventos) e nas redes sociais @prefeituradeguararema e @visiteguararemaoficial.

Com foco em música sertaneja, evento segue até o dia 10 de agosto com atrações culturais e gastronômicas no Recanto do Américo (Pau D’Alho)