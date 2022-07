Festival de Inverno do Mogi Shopping terá aula show com a chef Gabi Almeida

Que o fondue é um dos pratos mais gostosos de se comer no inverno ninguém duvida. Agrada paladares democráticos, é uma excelente opção para receber os amigos em casa e para aquecer em dias mais frios. Tão versátil que foi a receita escolhida para a aula show do Festival de Inverno do Mogi Shopping.

O passo a passo para o preparo do fondue de queijo será ensinado na próxima quarta-feira (27), a partir das 19h, em uma aula show gratuita com a chef Gabi Almeida, que acontecerá em dois formatos: presencial (em frente à Kopenhagen) e ao vivo pelo perfil @mogishopping no Instagram.

Uma excelente oportunidade para tirar todas as dúvidas e surpreender os convidados. Quem for assistir a live diretamente da cozinha de casa já pode separar utensílios como aparelhos de fondue com espetinhos, tábua, ralador para queijo, faca de pão e os seguintes ingredientes:

190ml de vinho branco seco

16g de fécula de batata

320g de queijo gruyere

320g de queijo emental

320g de creme de leite leve de caixinha

40g de parmesão em peça para ralar na hora

2 dentes de alho

Noz moscada

2 pães italianos

A receita tem preparo rápido, serve muito bem até quatro pessoas e o modo de preparo você pode conferir ao vivo ou através da live.