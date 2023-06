Festival de Inverno da Serra do Itapety começa neste sábado com atrações gratuitas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, acaba de divulgar a programação completa do 14º Festival de Inverno Serra do Itapety 2023. A festividade, com diversas atrações gratuitas, será realizada a partir deste sábado (1) e segue até o final do mês, com diversas atrações para toda a família.

Estão previstas apresentações musicais, espetáculos teatrais para público adulto e infantil, exposições, além de edições especiais de inverno de programas tradicionais da Secretaria de Cultura, como a Feira de Artesanato Mogi Feita à Mão e as Noites de Mistério.

Concertos com a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e seus grupos de cordas e metais são os destaques da programação, que neste ano terá uma parte formativa muito relevante para os músicos mogianos. Além disso, durante o Festival, a Orquestra Minha Terra Mogi gravará um CD, com participação do Coral Canarinhos do Itapety, numa parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte), que permitirá divulgar a qualidade desses grupos locais para todo o Brasil.

A secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, destaca a importância de termos esse mês repleto de atividades culturais com entrada franca para toda a população. “O festival envolveu muitos esforços e parcerias, e tem o intuito de trazer ainda mais arte e cultura para a cidade. Há várias atividades na região central e também em bairros mais distantes, no intuito de alcançar toda a comunidade em mais lugares do município. Teremos orquestra, teatro, sarau de poesia, exposições, cinema e muitas oficinas de formações artísticas, para animar o público e aquecer a alma, consumindo muita cultura no inverno”, conclui Ramos.

Com o início do festival neste sábado, estão agendadas várias atividades durante todo o primeiro dia de evento, entre elas, o concerto de abertura oficial do Festival de Inverno com a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, às 20 horas, no Theatro Vasques, que contará com a participação especial da soprano Tati Reis. Os interessados já podem realizar a troca de um quilo de alimento não perecível por ingresso, diretamente no Centro Cultural.

Confira a programação completa

Ainda no sábado (1), o Parque Centenário será palco para duas sessões do Mogi Arte e Cultura: o espetáculo infantil “A Árvore Mágica e Seu Segredo”, Instituto Criarte (LIC), às 10 e às 14 horas. Enquanto o Centro Cultural sedia o Cine Kaki, a partir das 18 horas, na região central.

Já o Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU Vila Nova União oferecerá uma intensa programação de férias de inverno, com muitas atividades culturais, entre os dias 1 e 31 de julho, para toda a comunidade.

As Oficinas de Férias serão realizadas entre os dias 1 e 31 de julho, e os interessados devem efetuar a inscrição de maneira online até o dia 30 de junho, por meio do link.

Entre os dias 5 e 28 de julho, estará em cartaz na Pinacoteca a exposição “Policromias Urbanas de Portugal”, de Atalie Rodrigues, e no Centro Cultural a mostra “A Arte do Lettering”, de Roger Abdallah, de 7 a 28 de julho.

O Theatro Vasques recebe o Concerto da Orquestra Minha Terra Mogi, às 20 horas, no próximo dia 7.

Dando início ao segundo final de semana de julho, a Feira Mogi Feita à Mão realiza sua primeira participação nas atividades do festival com uma edição especial de inverno, no sábado, dia 8, das 10 às 16 horas, em Jundiapeba, na Natureza Clean.

Às 20 horas, ainda do dia 8, o Theatro Vasques dá palco para o espetáculo “O Veneno do Teatro”, da Cia Veneno do Teatro de São Paulo (ProAC), com recomendação 12 anos. No domingo (9), a companhia realiza mais uma sessão do espetáculo, às 18 horas, também no Theatro Vasques.

O Casarão do Carmo sedia no dia 11, às 19 horas, o Sarau Di’Versos Edição Especial Festival de Inverno. No dia 14, às 19 horas, será realizada a edição do programa Noites de Mistério Edição Especial Festival de Inverno, no hospital Dr. Arnaldo Pezutti.

Já no sábado, dia 15, a Feira Mogi Feita à Mão leva sua edição especial de inverno para a Vila Hélio, das 9 às 16 horas, e o Theatro Vasques sedia duas sessões do espetáculo teatral infantil “Dalí – O Bigodudo”, da Cia Sabre de Luz (ProAC), às 14 e às 16 horas.

Entre os dias 18 e 22, serão realizadas as atividades da semana de formação da Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes. O Theatro Vasques recebe no dia 18, às 20 horas, a Orquestra Minha Terra Mogi para a abertura da Semana de Capacitação de Inverno Cordas e Coral, e no dia 19, também às 20 horas, a apresentação da Banda Sinfônica do Exército, no Cemforpe. Já no dia 20, a Associação de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes sobe ao palco do Cemforpe, às 19h30.

No dia 21, a Vila Hélio volta a receber a edição de inverno da Feira Mogi Feita à Mão, desta vez, das 17 às 21 horas e o programa Noites de Mistério também realiza mais uma edição de inverno, com a caminhada noturna guiada pelas Igrejas do Carmo, às 19h.

No dia 22, a Feira Mogi Feita à Mão acontece em Jundiapeba, na Natureza Clean, das 10 às 16 horas. Já o Casarão do Carmo sedia no dia 25, a partir das 19 horas, a Roda da Alegria em edição especial do Festival do Inverno.

O Theatro Vasques terá o Concerto Funarte Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes, sob regência do maestro Marcelo Jardim, no dia 29, às 20h.

Vale lembrar que a agenda cultural do mês de julho da Secretaria Municipal de Cultura conta ainda com muitas outras atividades. Confira a programação completa no site: www.cultura.pmmc.com.br.

Serviço

(Todos os eventos têm entrada gratuita – programação sujeita a alterações)

14º Festival de Inverno Serra do Itapety 2023

Data: 1/07 (sábado)

Mogi Arte e Cultura: Teatro no Parque | Horário: 10h e 14h | Local: Parque Centenário | Espetáculo: “A Árvore Mágica e Seu Segredo”, Instituo Criarte (ProAC) | Infantil

Cine Kaki, RaciociNando Filmes | Horário: 18h | Local: Centro Cultural

Concerto da Orquestra Sinfônica Jovem | Horário: 20h | Local: Theatro Vasques

Data: de 1 a 31/07

Atividades de Férias de Inverno | Local: CEU Vila Nova União

Data: de 1 a 31/07

Oficinas de Férias | Inscrições online até 30 de junho: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-4Bck6rTCpfix6SWg9u_465vT50b5L8gMHvnYNZs_YM_OXQ/viewform

Data: de 5 a 28/07

Exposição “Policromias Urbanas de Portugal”, de Atelie Rodrigues | Horário: das 8h às 16h15 | Local: Pinacoteca

Data: de 7 a 28/07

Exposição “A Arte do Lettering”, de Roger Abdallah | Horário: das 9h às 16h | Local: Centro Cultural

Data: 7/07 (sexta-feira)

Concerto da Orquestra Minha Terra Mogi | Horário: 20h | Local: Theatro Vasques

Data: 8/07 (sábado)

Feira Mogi Feita à Mão Edição Especial de Inverno | Horário: das 10h às 16h | Local: Natureza Clean – Jundiapeba (Av Lourenço de Souza Franco, 2662 – Jundiapeba)

Espetáculo “O Veneno do Teatro”, Cia Veneno do Teatro de São Paulo (ProAC) | Horário: 20h | Local: Theatro Vasques

Data: 9/07 (domingo)

Espetáculo “O Veneno do Teatro”, Cia Veneno do Teatro de São Paulo (ProAC) | Horário: 18h | Local: Theatro Vasques

Data: 11/07 (terça-feira)

Sarau Di’Versos Edição Especial Festival de Inverno | Horário: 19h | Local: Casarão do Carmo

Data: 14/07 (sexta-feira)

Noites de Mistério – Edição Especial Festival de Inverno Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti | Horário: 19h | Local: Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti

Data: 15/07 (sábado)

Feira Mogi Feita à Mão Edição Especial de Inverno | Horário: das 9h às 16h | Local: Vila Hélio

Espetáculo “Dalí – O Bigodudo”, Cia Sabre de Luz – (ProAC) | Infantil | Horário: 14h e 16h | Local: Theatro Vasques

Data: 18/07 (terça-feira)

Abertura da Semana de Formação ORSIMC: Orquestra Minha Terra Mogi | Horário: 20h | Local: Theatro Vasques

Data: 19/07 (quarta-feira)

Semana de Formação ORSIMC: Concerto com a Banda Sinfônica do Exército | Horário: 20h | Local: Cemforpe

Data: 20/07 (quinta-feira)

Semana de Formação ORSIMC: Apresentação AFABAMC – Para Ver minha Banda Passar | Horário: 19h30 | Local: Cemforpe

Data: 21/07 (sexta-feira)

Mogi Feita à Mão – Feira Noturna Edição Especial Festival de Inverno | Horário: das 17h às 21h | Local: Vila Hélio

Noites de Mistério – Edição Especial Festival de Inverno Igrejas do Carmo | Horário: 19h | Local: Igrejas do Carmo

Data: 22/07 (sábado)

Feira Mogi Feita à Mão Edição Especial Festival de Inverno | Horário: das 10h às 16h | Local: Natureza Clean em Jundiapeba

Data: 25/07 (terça-feira)

Roda da Alegria Edição Especial Festival de Inverno | Horário: 19h | Local: Casarão do Carmo

Data: 29/07 (sábado)

Concerto Funarte: Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes| Horário: 20h | Local: Theatro Vasques