Festival de Bandas e Fanfarras de Mogi das Cruzes será neste domingo

Jovens músicos de diferentes bairros da cidade estão se preparando para o 2º Festival de Bandas e Fanfarras de Mogi das Cruzes, que será realizado neste domingo a partir das 9h no Largo do Rosário, no Centro. Bandas escolares do Botujuru, Vila Jundiaí, Vila Brasileira, Sabaúna e outros bairros irão desfilar e se apresentar. O evento é organizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação.

Mais de 400 estudantes de três escolas municipais e cinco estaduais participarão do evento. “Estamos bem animados com esta segunda edição do festival. É um resgate importante dos tradicionais desfiles na região central. A música é um diferencial para a vida destas crianças e jovens e também mobiliza os pais, familiares e a comunidade que participam não só das apresentações, mas do dia a dia dos projetos”, disse a secretária de Educação, Patrícia Helen Gomes dos Santos.

A abertura será com a banda escolar do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho, do bairro do Botujuru, que recentemente conquistou o pentacampeonato estadual. O grupo faz parte do projeto Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola, promovido pela Secretaria de Educação e gerido pela Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes.

A programação conta com a apresentação de sete escolas que integram o projeto Pra Ver a Banda Passar, também realizado pela Pasta, com gestão da AFABAMC – Associação dos Regentes de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes e apoio da Diretoria de Ensino Região Mogi das Cruzes. Os grupos irão seguir pela Rua Paulo Frontin e farão apresentações no Largo do Rosário.

Irão se apresentar as escolas estaduais ProfªIsabel Ferreira da Silva (Vila Brasileira), Profª Iracema Brasil de Siqueira (Ponte Grande), Profª Branca Baumann do Amaral (Jardim Layr), Prof. Claudio Abrahão (Vila Jundiai), Prof. Firmino Ladeira (Mogi Moderno) e Prof. Aristóteles de Andrade (Sabaúna). As escolas municipais Profª Maria Aparecida de Faria (Braz Cubas) e Prof. Rodolpho Mehlmann (Vila Natal) também farão parte do festival.

O evento tem como objetivo prestigiar o talento de jovens músicos mogianos de diferentes bairros da cidade que formam bandas e fanfarras em escolas estaduais e municipais. Os projetos de Educação Musical da Secretaria de Educação são coordenados pelo maestro Allan Caetano. O festival faz parte do Outubro da Educação e também integra as ações do programa Mogi, Cidade da Criança.