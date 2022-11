Festival agrícola Furusato Matsuri acontece neste fim de semana

Uma opção de lazer para quem este final de semana (12 e 13) é o 30º Furusato Matsuri, festival agrícola realizado pela Associação dos Agricultores de Cocuera.

Com diversas atrações culturais japonesas que incluem: danças típicas, shows de taiko (tambores japoneses) e shows musicais com cantores nikkeis renomados, e uma ampla praça de alimentação com muitos pratos da culinária oriental, o festival é uma boa pedida para quem vai aproveitar o feriadão em Mogi.

O visitante também tem acesso à exposição agrícola, que reúne toda a produção hortifrutigranjeira e flores da região e uma área de mini-shopping, com venda de importados, utilidades domésticas, artesanato, vestuário e outros itens.

O evento marca o retorno da festividade no bairro do Cocuera, suspenso há dois anos por causa da pandemia, e celebra os 50 anos de Festival Agrícola de Mogi das Cruzes, que começou em 1970 com a Festa do Pêssego e Avicultura.

O 30º Furusato Matsuri acontece na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, s/nº, Km 61,4 – SP 88 (antiga estrada Mogi-Salesópolis, km 9,5). No sábado o evento funciona das 10 às 21 horas, e no domingo, das 10 às 19 horas.

A bilheteria do evento está em R$ 10 inteira e R$ 5 meia-entrada, destinada para professores e estudantes mediante apresentação da carteirinha e pessoas acima de 60 anos. Crianças até sete anos acompanhadas de um adulto pagante e pessoas portadoras de necessidades especiais não pagam. O estacionamento é R$ 20.