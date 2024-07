Festa Sapeca abrilhanta as festas infantis

Com 30 anos de mercado, a empresa é referência

Realizar festas infantis não depende somente de fazer uma lista de convidados, encomendar doces e salgados e comprar as bebidas. Produzir uma festa para crianças tem que ter algo que desperte a atenção para o lúdico, deixando-as felizes com a sua comemoração. Por isso, Mogi das Cruzes e região podem contar com a empresa Festa Sapeca, que possui diversos temas de decoração para deixar o evento ainda mais bonito.

Com 30 anos de mercado, os proprietários, Juliana Tonidandel Cerqueira e Wilians dos Santos, contam como entraram nesse mundo mágico. “Tive a ideia de montar a empresa quando precisei organizar a festa do meu filho. No mercado, tínhamos poucas opções para o ramo de decoração de festas. Então, usei a revista Faça Fácil, que dava muitas dicas de decoração. Comecei e nunca mais parei”, revela Juliana.

Sobre o nome do empreendimento, os idealizadores comentam que escolheram por ser de fácil memorização pelas mães.

A Festa Sapeca, hoje, é referência no mercado e possui, como diferencial, as decorações maiores e cheias de detalhes, personalizando cada festa de acordo com o sonho da família. O trabalho da empresa é a montagem da decoração no local onde será a festa, mas, também, oferece o conhecido “pegue e monte”, em que o responsável pela comemoração retira o kit completo na loja e ele mesmo decora. “No ‘pegue e monte’, enviamos a decoração completa, com bolo fake, vela dos parabéns e balões”, complementa a decoradora. Além disso, a Festa Sapeca loca souplats personalizados com o tema escolhido pelo cliente.

Outro diferencial da empresa é o showroom, em que os pais podem agendar e conhecer os itens pessoalmente.

“Disney, Minnie Confeitaria, Ariel e Futebol são os temas mais procurados”, finaliza Juliana.

Para os interessados, a rede social da empresa é @festasapeca e o showroom fica localizado na Avenida Henrique Eroles, 765, Mogi das Cruzes. Ela também atende pelo WhatsApp: (11) 4699-2258, ou pelo (11) 99960-4060.



Legenda 1: Decorações maiores e cheias de detalhes são o diferencial da Festa Sapeca

Legenda 2: Futebol é um dos temas mais procurados