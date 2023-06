Festa Junina do Mogi Shopping tem comidas típicas, brincadeiras e música

Já começou a Festa Junina do Mogi Shopping e o arraiá “tá bão demais, sô”! Durante todo o mês, os visitantes poderão se divertir com as atrações especiais típicas desta época: brincadeiras, comidinhas, apresentações de dança e muita música.

O evento acontece na Praça de Eventos Principal, todos os dias, até 2 de julho, com entrada gratuita, para toda a família. A programação traz diferentes apresentações de dança em parceria com escolas, como as tradicionais quadrilhas juninas, além de apresentações musicais.

Barracas instaladas no espaço comercializam guloseimas, como quindim, paçoca, pé de moleque, brigadeiro, morango do amor, arroz doce, cocada, canjica, bolos diversos, milho na manteiga, pamonha, curau, pão de torresmo, suco de milho, vinho quente e quentão, entre outras delícias típicas, que podem ser consumidas na praça de alimentação instalada no local.

Brincadeiras à moda antiga das quermesses esperam pela garotada de até 12 anos, como jogo de argolas, pescaria, tomba latas e boca de palhaço, valendo brindes. O valor arrecadado nas barracas de brincadeiras será destinado ao Fundo Social de Mogi das Cruzes, Grupo Fera, Sociedade de São Vicente de Paulo, Associação São Lourenço e Projeto Iluminar.

Para completar, os pequenos podem aproveitar o Fazendinha Park, com pula-pula, piscina de bolinhas, escorregador, entre outros brinquedos. Para os mais corajosos, outra atração é um touro mecânico – essas duas atrações têm bilheteria à parte (consulte valores e regulamento no local).

Os horários da Festa Junina são: de segunda a sexta das 16h às 22h; aos sábados das 14h às 22h; e aos domingos das 14h às 20h.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Festa Junina do Mogi Shopping

Quando: até 2 de julho.

Onde: praça de eventos principal

Horários da programação: