Festa Julina no Clube de Campo de Mogi das Cruzes 

Em julho, acontece a Festa Julina do Clube de Campo de Mogi das Cruzes

Evento tradicional traz música, danças típicas e barracas de alimentação para associados e arrecada fundos para entidades sociais

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes abrirá sua tradicional Festa Julina nos dias 12 e 13 de julho com uma diversidade de atividades. O evento contará com muita música, barracas de alimentação e danças típicas, trazendo as raízes culturais desta época do ano para os associados. O Arraiá ocorrerá das 17h às 22h na sexta-feira, e no sábado das 16h às 22h, com atrações concentradas na Praça Francisco Pieri Neto.

A tradicional quadrilha julina será formada por crianças e adolescentes do Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil, do Núcleo de Iniciação do Desenvolvimento Esportivo e do Dadi Plus. Alunos da hidroginástica também são esperados para participar da apresentação, que contará com coreografia da professora Gabriela.

Para os amantes da música típica, a festa contará com apresentações de artistas da região. Na sexta-feira, Bruna Santana & Cláudia Oliveira animarão o evento, enquanto no sábado, o cantor Anderson Cici será a atração musical.

Além de proporcionar entretenimento, o evento contribui com entidades sociais do município, que terão barracas no local para arrecadar fundos para seus projetos sociais. A festa é exclusiva para associados, mas o público externo pode participar, adquirindo um tíquete de “day use”, disponível por R$ 100.

Segundo a diretora social do CCMC, Karin Camargo, a Festa Julina é um dos eventos mais aguardados pelos associados, não só pelo viés cultural, como também pelo caráter comunitário. “O Arraiá do Clube de Campo é um evento muito especial para todos nós. Além de celebrarmos nossas tradições culturais com danças típicas e muita música, temos a oportunidade de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. As barracas das entidades sociais oferecem comidas típicas e toda a renda gerada é destinada a projetos que beneficiam nossa comunidade. É gratificante ver a participação e o envolvimento de nossos associados, que tornam a festa ainda mais significativa”, disse Karin.

O evento contará com quadrilha e música típica