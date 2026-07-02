Festa do Morango chega ao Suzano Shopping com edição especial do pudim

Festival acontece de quinta-feira até domingo no estacionamento do empreendimento; além de doces e outras opções gastronômicas, evento tem show com banda cover oficial dos Mamonas Assassinas

De quinta-feira até domingo, o Suzano Shopping sedia a Festa do Morango – Edição Pudim, com opções gastronômicas exclusivas e diversão garantida para a família toda. O evento acontece no estacionamento do shopping com a expectativa de receber milhares de visitantes em quatro dias de programação, que inclui apresentações musicais e atividades para as crianças.

Nesta edição, o pudim ganha destaque e divide espaço com o tradicional morango, marca registrada do festival. O público poderá experimentar diferentes versões da sobremesa, que vão desde a clássica receita de leite condensado até sabores como chocolate, morango, milho, maracujá e leite Ninho.

A criatividade também está presente nas combinações inusitadas preparadas especialmente para o evento. Entre as novidades estão pastel de pudim, bolo de pudim, waffle com pudim, drink de pudim, copo da felicidade e até torresmo servido com calda de pudim, proporcionando uma experiência gastronômica diferente e divertida.

Os fãs de morango também encontrarão diversas opções no cardápio, como espetos, tortas, bolos de pote, fondue, churros, waffles, milk-shakes, sorvetes e bebidas especiais.

Além das sobremesas, o festival oferece uma ampla praça de alimentação com hambúrgueres artesanais, espetinhos, pastéis, batata frita, camarão no espeto, torresmo de rolo e uma variedade de drinks.

Programação musical

A programação artística contará com shows todos os dias, reunindo bandas covers e artistas que prometem animar o público do festival.

Na quinta-feira (2), às 19h30, sobe ao palco a Banda Main Station, com um especial dedicado ao Coldplay. Na sexta-feira (3), também às 19h30, a Banda Confisco apresenta um tributo aos sucessos do Charlie Brown Jr.

O sábado (4) será marcado pelo show da Mamonas Diet Music, cover oficial dos Mamonas Assassinas, às 20h. Já no domingo (5), às 13h, Dani Gomes encerra a programação com grandes sucessos do sertanejo.

Nesta quinta e na sexta, a festa acontece das 17h às 22h; no sábado e no domingo das 12h às 22h. A entrada é gratuita (consumo e estacionamento à parte).

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

SERVIÇO:

Festa do Morango – Edição Pudim – Suzano Shopping

Quando: 2, 3, 4 e 5 de julho

Onde: Estacionamento do Suzano Shopping

Horários:

Quinta e sexta-feira: das 17h às 22h

Sábado e domingo: das 12h às 22h

Entrada: Gratuita (consumo e estacionamento à parte).

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.

Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br , redes sociais (@suzanoshopping) ou telefone (11) 2500-7940.

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