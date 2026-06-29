APP Alto Tietê recebe homenagem na Câmara de Mogi 

Moção de Aplausos e Congratulações, de autoria da vereadora Priscila Yamagami, reconhece a trajetória da entidade e a retomada de suas atividades institucionais sob uma nova gestão

A Associação de Profissionais de Propaganda (APP) Alto Tietê será homenageada pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes nesta terça-feira (30), às 15 horas, durante sessão ordinária. A Moção de Aplausos e Congratulações, de autoria da vereadora Priscila Yamagami Kähler (PP), reconhece a trajetória da entidade e a retomada de suas atividades institucionais sob uma nova gestão, dedicada ao fortalecimento da comunicação regional, à valorização dos profissionais e ao desenvolvimento da economia criativa no Alto Tietê.

A APP Alto Tietê é vinculada à APP Brasil, entidade fundada em 1937 e considerada uma das mais tradicionais organizações da Comunicação da América do Sul. Na região, a associação reúne profissionais da publicidade, propaganda, marketing, comunicação e áreas correlatas, promovendo integração entre empresas, instituições de ensino e o mercado. A superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, que faz parte do quadro diretivo da APP Alto Tietê desde a sua fundação, estará presente na homenagem.

Na justificativa da Moção, a vereadora Priscila destaca que a entidade desempenha um papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do Alto Tietê por meio da comunicação, além de contribuir para a qualificação profissional e o incentivo à criatividade.

Atualmente, a APP Alto Tietê é presidida por Felipe Palmeira, sócio-fundador da Artes Filmes, tendo como vice-presidentes Rafael Lazzaro, CEO da Fênix Publicidade, e Julia Pivott, executiva de atendimento da TV Diário. A nova diretoria assumiu o compromisso de transformar a entidade em um ambiente permanente de relacionamento, capacitação, inovação e geração de negócios para o setor.

“Agradecemos à vereadora Priscila Yamagami pela sensibilidade em reconhecer a importância da APP Alto Tietê e de todos os profissionais que ajudaram a construir essa história. Esta homenagem representa não apenas a atual diretoria, mas todas as lideranças que, ao longo de mais de duas décadas, contribuíram para fortalecer a comunicação regional. Recebemos esse reconhecimento com muita responsabilidade e motivação para ampliar ainda mais o trabalho da entidade em favor do mercado e da formação de novos talentos”, afirma o presidente da APP Alto Tietê, Felipe Palmeira.

A moção também ressalta o trabalho desenvolvido por diferentes lideranças que marcaram a história da associação ao longo dos anos, entre elas Renato Cocenza, Lysia Henriques, José Miguel Hallage, Marcelo Marcondes de Moura, Rodolfo Nascimento, Duda Lima, Luiz Fernando Rodrigues, José Maria Silva Junior, Celso Campos, Fabíola Pupo, Sandra Pissatto, José Ribamar Lins, Fábio Castilho, Fábio Inoue, Julia Pivott, Nara Lima e Luiz Carlos Gabriel, além da mais recente gestão presidida por Maria Teresa Borges Arbulu, responsável pelo processo de renovação institucional da entidade.

A autora da homenagem, Priscila Yamagami Kähler, possui trajetória ligada ao setor da comunicação. Professora universitária e gestora educacional há quase 25 anos, é formada em Propaganda e Marketing, possui pós-graduação em Marketing e Marketing Turístico e mestrado em Comunicação. Também integrou a diretoria da APP Alto Tietê como vice-presidente durante a gestão de Edu Prado, experiência destacada no requerimento que originou a homenagem.

Eleita vereadora para a legislatura 2025-2028, após exercer o cargo de vice-prefeita de Mogi das Cruzes entre 2021 e 2024, Priscila afirma, no documento, que a homenagem simboliza o reconhecimento a centenas de profissionais que, ao longo de décadas, fizeram da Comunicação uma das principais forças de desenvolvimento econômico, cultural e social do Alto Tietê.