Fique Sabendo – edição 1446

…que no dia 23, os alunos do Saint Thomas Education estiveram na prefeitura na Premiação do Troféu de Sustentabilidade dos Jogos Interescolares Mogi Travel 2026. A ação arrecadou quatro toneladas de materiais recicláveis e o colégio ficou em 6º lugar.

…que, após uma longa espera, o The Garden Speakeasy abriu oficialmente suas portas em Mogi no dia 25. Sob o comando de Fernanda Lima, o novo bar secreto promete agitar os admiradores da noite com coquetelaria exclusiva e muito charme. Vale conferir!



…que neste sábado, dia 27, a Andrezza Oliveira Beauty Clinic celebra sete anos de atividades com uma animada festa junina para clientes e amigos. O agito acontece das 9h às 12h e das 13h30 às 19h, com muitas delícias típicas!



…que, na próxima segunda, dia 29, não farei a entrevista do podcast Pod.Falar com Fabíola Pupo para torcermos muito pelo Brasil nessa segunda fase da Copa Mundial 2026. Vamos todos juntos vibrar pela nossa seleção! Mostra essa força Brasil!



