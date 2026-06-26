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Fique Sabendo – edição 1446

…que no dia 23, os alunos do Saint Thomas Education estiveram na prefeitura na Premiação do Troféu de Sustentabilidade dos Jogos Interescolares Mogi Travel 2026. A ação arrecadou quatro toneladas de materiais recicláveis e o colégio ficou em 6º lugar.

…que, após uma longa espera, o The Garden Speakeasy abriu oficialmente suas portas em Mogi no dia 25. Sob o comando de Fernanda Lima, o novo bar secreto promete agitar os admiradores da noite com coquetelaria exclusiva e muito charme. Vale conferir!

…que neste sábado, dia 27, a Andrezza Oliveira Beauty Clinic celebra sete anos de atividades com uma animada festa junina para clientes e amigos. O agito acontece das 9h às 12h e das 13h30 às 19h, com muitas delícias típicas!

…que, na próxima segunda, dia 29, não farei a entrevista do podcast Pod.Falar com Fabíola Pupo para torcermos muito pelo Brasil nessa segunda fase da Copa Mundial 2026. Vamos todos juntos vibrar pela nossa seleção! Mostra essa força Brasil!

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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