Itaquá fica entre as melhores no Ideb no Alto Tietê

Nota passou de 5,4 para 6,2 em quatro anos; material pedagógico de ponta e estrutura de qualidade impulsionam a Educação na cidade

O mais recente Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) “Anísio Teixeira”, revelou importante conquista para Itaquaquecetuba. A cidade de meio milhão de habitantes alcançou, em 2025, a maior nota de sua história no indicador. A rede municipal de ensino passou de 5,4, em 2021, para 6,2, em 2025 – crescimento acumulado de 0,8 ponto em quatro anos.

O resultado coloca Itaquá entre as duas cidades que mais evoluíram em Educação no Alto Tietê – região da Grande São Paulo que abarca 15 municípios. Entre 2021 e 2023, a nota de Itaquaquecetuba passou de 5,4 para 5,9. Já entre 2023 e 2025, o índice voltou a subir, chegando a 6,2 – aumento de 0,8 ponto.

Segundo o prefeito Eduardo Boigues (PL), o bom desempenho é resultado de um conjunto de ações colocadas em prática desde o início de sua gestão (2021), com foco na valorização dos profissionais da Educação, no material pedagógico utilizado em sala de aula, na oferta de segurança e de estrutura de qualidade nas 120 escolas da rede e no fortalecimento de políticas voltadas à aprendizagem de seus 41 mil estudantes:

“O maior Ideb da história de Itaquaquecetuba demonstra que o investimento em Educação a médio e a longo prazos gera resultados concretos. A nota que a cidade alcançou no levantamento de 2025 é fruto do trabalho empreendido diariamente pelos profissionais da rede municipal e reforça o compromisso de nossa gestão, em continuar avançando, a fim de garantir que cada estudante tenha assegurado o seu direito de aprender”.

O prefeito destaca o Programa Estudante em Foco, que permite a atuação de professores auxiliares em sala de aula para estudantes que tenham lacunas de aprendizagem.

Outra estratégia adotada pelo é a mentoria in loco nas escolas da rede local de ensino. A iniciativa tem à frente uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, sob a supervisão do Núcleo Pedagógico da pasta:

“Este acompanhamento permite identificar as necessidades de aprendizagem das turmas, apoiar as equipes gestoras na definição de intervenções pedagógicas, e subsidiar o planejamento das formações continuadas oferecidas aos profissionais da rede (municipal)”, complementa o gestor.

O Índice

O Ideb é o principal indicador da qualidade da Educação Básica no Brasil. Criado em 2007 pelo governo federal, o levantamento reúne dois dados importantes: as notas dos estudantes em provas de português e de matemática e a taxa de aprovação escolar. O resultado varia de zero a dez.

Boigues lembra que o cálculo ainda leva em consideração o desempenho dos estudantes em exames federais, a exemplo do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), e o fluxo escolar, o que abarca taxas de aprovação, de retenção e de abandono.