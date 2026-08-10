Patteo Urupema recebe campanha de saúde visual

O Patteo Urupema Shopping recebe, na terça-feira (11), o Dia da Saúde Visual, ação gratuita voltada aos cuidados com a visão. A programação será realizada no Piso 4, das 10h às 16h, em uma parceria entre a Ótica Stillo e a Clínica Consulta Fácil.

Durante o evento, o público poderá fazer gratuitamente um teste para verificar a qualidade da visão e identificar possíveis dificuldades para enxergar de perto ou de longe, além de receber orientações sobre cuidados com a saúde dos olhos. A programação também inclui aferição da pressão arterial, teste de glicemia, triagem de saúde ocular, avaliação de baixa visão e higienização ultrassônica de óculos, além de ajustes e pequenos reparos.

A ação é aberta ao público e tem como objetivo ampliar o acesso a cuidados básicos com a visão e incentivar a prevenção entre quem frequenta o shopping e circula pela região central de Mogi das Cruzes.

Serviço

Dia da Saúde Visual

Data: terça-feira, 11 de agosto

Horário: das 10h às 16h

Local: Piso 4 do Patteo Urupema Shopping – Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro, Mogi das Cruzes