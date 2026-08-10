Clube de Campo inicia venda de convites dos 69 anos

Comemoração será realizada em 22, com duas atrações musicais e show ao vivo

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) abriu, na sexta-feira (7), a venda de convites para a festa em comemoração aos seus 69 anos. Marcado para o dia 22 de agosto (sábado), às 20 horas, no Salão Social “Airton Nogueira”, o evento reunirá música ao vivo e jantar especial, em um clima de celebração à história do clube mais tradicional da cidade. Os convites podem ser adquiridos na secretaria do clube, por R$ 220 para associados e R$ 300 para convidados.

A programação musical da noite contará com duas apresentações. A banda São Paulo Show abrirá a festa e, na sequência, o palco será ocupado pela Mama Jam, responsável pelo encerramento da celebração.

O jantar será preparado pelo buffet Expresso Gourmet e contará com serviço de coquetel, finger foods, jantar contemporâneo e sobremesas. Entre as opções do cardápio estão mini sanduíche de ciabatta com pernil, empadinha cremosa de frango, massa fresca recheada com queijo ao molho de tomates frescos, picadinho de Angus ao molho de vinho tinto, brownie com gelato e frutas tropicais. O serviço também inclui cerveja Heineken, sucos, refrigerantes e água. Os convidados também podem levar as bebidas de sua preferência para a confraternização.

A diretora social do CCMC, Maria Claudia Longato, destaca que a comemoração foi planejada para celebrar a história do complexo de esportes e lazer e proporcionar momentos de convivência entre os convidados.

“Os 69 anos do Clube de Campo representam uma trajetória construída ao longo das décadas. Preparamos uma programação com música, gastronomia e um ambiente de confraternização para celebrar essa história e proporcionar mais um momento de convivência entre as famílias que fazem parte do nosso clube”.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.