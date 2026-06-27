Suzano Shopping conquista ouro no maior prêmio nacional de shopping centers

Empreendimento venceu na categoria “Newton Rique de Sustentabilidade (Ações de Impacto Social)”, com o projeto “Rota da Melhor Idade”; shopping soma quatro troféus

O Suzano Shopping conquistou, nesta quinta-feira (25), o troféu de ouro no “Prêmio Abrasce 2026”, realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers. O empreendimento venceu na categoria “Newton Rique de Sustentabilidade (Ações de Impacto Social)”, com o projeto “Rota da Melhor Idade – Orgulho, Reconhecimento e Transformação Social”, ação que proporciona lazer e bem-estar com atividades físicas, culturais e sociais para a população da terceira idade.

Com o resultado, Suzano soma quatro troféus dessa premiação, considerada o “Oscar” do setor e a maior do Brasil e da América Latina, disputada por shoppings de todo o País em diversas categorias. A cerimônia com a divulgação dos vencedores aconteceu na noite desta quinta-feira (25/6), no Expo Center Norte, em São Paulo.

O case premiado obteve a vitória na disputa com outros 15 concorrentes entre malls com até 30 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL).

O superintendente do centro de compras e lazer suzanense, Diego Nóbrega, destacou a importância da conquista, que projeta nacionalmente o nome do empreendimento e também do município.

“A premiação, desta vez, com o ouro, mostra a evolução contínua e o novo momento do Suzano Shopping em proporcionar experiências marcantes, cada vez mais relevantes e conectadas a iniciativas inclusivas e socialmente responsáveis, em sintonia com os anseios dos nossos clientes e que agregam valor aos empreendedores e lojistas. Agradeço a todos os colaboradores e à HBR Realty, nossa gestora. Essa vitória é de todos. Parabenizo também a Abrasce por mais esta iniciativa e pelos 50 anos da associação celebrados em 2026”, afirmou Nóbrega, que recebeu o prêmio ao lado de integrantes da equipe durante a cerimônia.

O gerente de Marketing do empreendimento, Filipe Medeiros, atribuiu a conquista de mais um troféu para a galeria de premiações do Suzano Shopping ao trabalho coletivo desenvolvido pela equipe e pelos parceiros envolvidos no projeto.

“É uma grande honra trazer para o Suzano Shopping o troféu de ouro. Mais do que um prêmio, esse reconhecimento valoriza o talento de uma equipe unida, dedicada e comprometida em desenvolver e executar soluções criativas, mesmo diante dos maiores desafios. Essa conquista nos motiva a seguir inovando e entregando o nosso melhor. Estendemos agradecimentos também aos parceiros do projeto premiado pela confiança depositada em cada iniciativa. Esse resultado é fruto de uma construção coletiva”, destacou.

Projeto de ouro

O projeto “Rota da Melhor Idade” consiste na promoção de aulões de dança, cafés especiais, sessões de cinema e momentos de descontração ao público da terceira idade. As atividades acontecem nas áreas internas e externas do shopping e envolve frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) do município, entre outros participantes.

A iniciativa, realizada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a academia SmartFit e o Centerplex Cinemas, já recebeu mais de 700 idosos, de diversos bairros, desde o início, em abril de 2025, até o momento.

O projeto rendeu ao shopping, inclusive, a outorga do selo de “Empresa Amiga do Fundo Social de Solidariedade de Suzano”, em março deste ano.

Tetracampeão

Com a vitória na noite desta quinta-feira, o Suzano Shopping soma quatro troféus e chega ao pódio do “Prêmio Abrasce” pelo quarto ano seguido.

Em 2025, faturou prata na categoria “Campanhas Institucionais” com o projeto “Espaço da Solidariedade – Transformação, Conexão e Propósito”.

Em 2024, levou o troféu de bronze com o projeto “1ª Cãominhada de Suzano”, na categoria “Campanhas Institucionais”.

O primeiro prêmio veio em 2023, com o case “Café com Memórias”, na categoria “Ações de Natal”. A ação rendeu troféu de bronze.