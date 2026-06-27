A Semana

Ir para Página Inicial
ANUNCIE
Menu


Suzano Shopping conquista ouro no maior prêmio nacional de shopping centers

Empreendimento venceu na categoria “Newton Rique de Sustentabilidade (Ações de Impacto Social)”, com o projeto “Rota da Melhor Idade”; shopping soma quatro troféus 

O Suzano Shopping conquistou, nesta quinta-feira (25), o troféu de ouro no “Prêmio Abrasce 2026”, realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers. O empreendimento venceu na categoria “Newton Rique de Sustentabilidade (Ações de Impacto Social)”, com o projeto “Rota da Melhor Idade – Orgulho, Reconhecimento e Transformação Social”, ação que proporciona lazer e bem-estar com atividades físicas, culturais e sociais para a população da terceira idade.

Com o resultado, Suzano soma quatro troféus dessa premiação, considerada o “Oscar” do setor e a maior do Brasil e da América Latina, disputada por shoppings de todo o País em diversas categorias. A cerimônia com a divulgação dos vencedores aconteceu na noite desta quinta-feira (25/6), no Expo Center Norte, em São Paulo. 

O case premiado obteve a vitória na disputa com outros 15 concorrentes entre malls com até 30 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL).

O superintendente do centro de compras e lazer suzanense, Diego Nóbrega, destacou a importância da conquista, que projeta nacionalmente o nome do empreendimento e também do município.

“A premiação, desta vez, com o ouro, mostra a evolução contínua e o novo momento do Suzano Shopping em proporcionar experiências marcantes, cada vez mais relevantes e conectadas a iniciativas inclusivas e socialmente responsáveis, em sintonia com os anseios dos nossos clientes e que agregam valor aos empreendedores e lojistas. Agradeço a todos os colaboradores e à HBR Realty, nossa gestora. Essa vitória é de todos. Parabenizo também a Abrasce por mais esta iniciativa e pelos 50 anos da associação celebrados em 2026”, afirmou Nóbrega, que recebeu o prêmio ao lado de integrantes da equipe durante a cerimônia.

O gerente de Marketing do empreendimento, Filipe Medeiros, atribuiu a conquista de mais um troféu para a galeria de premiações do Suzano Shopping ao trabalho coletivo desenvolvido pela equipe e pelos parceiros envolvidos no projeto.

“É uma grande honra trazer para o Suzano Shopping o troféu de ouro. Mais do que um prêmio, esse reconhecimento valoriza o talento de uma equipe unida, dedicada e comprometida em desenvolver e executar soluções criativas, mesmo diante dos maiores desafios. Essa conquista nos motiva a seguir inovando e entregando o nosso melhor. Estendemos agradecimentos também aos parceiros do projeto premiado pela confiança depositada em cada iniciativa. Esse resultado é fruto de uma construção coletiva”, destacou.

Projeto de ouro

O projeto “Rota da Melhor Idade” consiste na promoção de aulões de dança, cafés especiais, sessões de cinema e momentos de descontração ao público da terceira idade. As atividades acontecem nas áreas internas e externas do shopping e envolve frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) do município, entre outros participantes. 

A iniciativa, realizada em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a academia SmartFit e o Centerplex Cinemas, já recebeu mais de 700 idosos, de diversos bairros, desde o início, em abril de 2025, até o momento.

O projeto rendeu ao shopping, inclusive, a outorga do selo de “Empresa Amiga do Fundo Social de Solidariedade de Suzano”, em março deste ano. 

Tetracampeão

Com a vitória na noite desta quinta-feira, o Suzano Shopping soma quatro troféus e chega ao pódio do “Prêmio Abrasce” pelo quarto ano seguido.

Em 2025, faturou prata na categoria “Campanhas Institucionais” com o projeto “Espaço da Solidariedade – Transformação, Conexão e Propósito”. 

Em 2024, levou o troféu de bronze com o projeto “1ª Cãominhada de Suzano”, na categoria “Campanhas Institucionais”. 

O primeiro prêmio veio em 2023, com o case “Café com Memórias”, na categoria “Ações de Natal”. A ação rendeu troféu de bronze. 

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Comente abaixo

Foto de Redação

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

Últimas