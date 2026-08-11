Alto Tietê ganha Parque Aflord, novo destino turístico

Parque Aflord, em Arujá, será inaugurado sábado (15) com um dos maiores festivais de flores e plantas de São Paulo

O Alto Tietê passa a contar, neste final de semana, com um novo destino turístico. Primeira iniciativa no Brasil liderada exclusivamente por produtores, o Parque Aflord, em Arujá, funcionará como uma vitrine viva de flores e plantas ornamentais, onde os visitantes encontrarão todos os elos da cadeia produtiva – de insumos e fertilizantes a acessórios diversificados para o cultivo – e, claro, terão a oportunidade de contemplar um jardim permanente com as mais variadas espécies.

O novo parque será inaugurado no sábado (15), às 9h30, durante a abertura da 33ª Expo Aflord, um dos maiores e mais tradicionais festivais de flores e plantas do Estado de São Paulo. Ambas as atrações estão concentradas na sede da Associação dos Floricultores da Região da Dutra – a Aflord, que fica na Avenida PL, em Arujá, a 40 quilômetros da Capital paulista.

Como uma vitrine da natureza, o Parque Aflord tem etapas de implantação que respeitam os ciclos de desenvolvimento das flores e plantas. Mas desde já, os visitantes poderão contemplar o florescer de canteiros vivos de espécies exóticas e também de variedades que têm a região como referência no cultivo, entre elas, as orquídeas, hortênsias, begônias e poinsétias.

“O jardim é novo, recém-implantado. As plantas são jovens, e seu pleno desenvolvimento acontecerá ao longo do tempo porque a natureza tem o seu ritmo. Na Aflord entendemos e respeitamos isso. O parque foi implantado no inverno, vai começar a desenvolver na primavera e terá seus canteiros mais floridos no verão. Da mesma forma, na chegada do outono iniciará o repouso para o início de um novo ciclo de desenvolvimento”, ressalta Tsutomu Makita, presidente da Aflord.

Um dos diferenciais da nova atração é uma estufa, que reproduz o ambiente residencial e mostra como as diferentes espécies se desenvolvem, por exemplo, sob a luz direta, em locais sombreados e até mesmo sem ventilação.

Outros atrativos ganharão espaço nos próximos meses, entre eles, uma programação de workshops sobre o cultivo de flores e plantas, assim como ações voltadas para o conhecimento da natureza e preservação do meio ambiente. Como a proposta é movimentar a Cadeia Produtiva Local (CPL) de Flores e Plantas, o Parque Aflord terá atividades voltadas à comercialização de espécies, assim como um centro de inovação e negócios direcionado aos produtores, com lançamento de novos produtos, demonstrações de tecnologia e capacitação de mão de obra.

“Nosso compromisso é consolidar o parque como referência permanente de turismo, educação e negócios para a toda a sociedade e a cadeia produtiva da floricultura regional, promovendo o desenvolvimento econômico do setor e de região”, conclui Makita.

Ingressos

O Parque Aflord poderá ser visitado de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas. O ingresso custa R$ 30, com desconto de 50% para todo público até dezembro e estacionamento grátis. Lembrando que nos finais de semana da Expo Aflord (15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto) a bilheteria será diferenciada: inteira R$ 60 e meia R$ 30, com estacionamento a R$ 40.

Nesses finais de semana da Expo Aflord, além do novo parque, o público confere o pavilhão de exposição com mais de 200 tipos de flores e plantas, estandes com comidas típicas, bazaristas, expositores e shows artísticos e culturais.

Serviço

Inauguração: Parque Aflord

Data: 15 de agosto (sábado)

Horário: 9h30

Local: Av. PL do Brasil, s/nº, Km 4,5, Jaguari, Arujá