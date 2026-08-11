Mogi Basquete vence Paulistano no Hugão 

O Mogi Basquete venceu o Paulistano por 86 a 82 na tarde de domingo (9), no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O confronto marcou o reencontro da equipe com a torcida mogiana na temporada 2026/27 e garantiu ao time comandado por Fernando Penna a segunda vitória consecutiva na competição.

Antes da bola subir, o sócio guerreiro Flavio Thomaz foi responsável por entregar a bola oficial da partida, em uma das experiências exclusivas oferecidas pelo programa de associados do Mogi Basquete. Para fazer parte do Sócio Guerreiro, os torcedores podem realizar a adesão pela plataforma da Eleven Tickets https://mogibasquete.eleventickets.com/.

Em quadra, o Mogi Basquete começou a partida em ritmo intenso. Rafael Paulichi abriu o placar para os donos da casa e, aos cinco minutos, a equipe mogiana já vencia por 10 a 0. Com forte atuação defensiva e aproveitamento ofensivo, o Mogi fechou o primeiro período em 26 a 17.

No segundo quarto, o Paulistano conseguiu equilibrar mais as ações, mas os mogianos mantiveram o controle do confronto e foram para o intervalo com dez pontos de vantagem, 47 a 37.

Na volta dos vestiários, a partida ficou ainda mais disputada. As equipes fizeram um terceiro período equilibrado, que terminou empatado em 21 a 21, mantendo a vantagem mogiana antes dos dez minutos finais.

No último quarto, o Paulistano reagiu e venceu a parcial por 24 a 18, pressionando os donos da casa nos minutos finais. O Mogi, porém, soube administrar a vantagem construída ao longo da partida e garantiu a vitória por 86 a 82.

Rafael Paulichi foi o destaque do Mogi Basquete, terminando o confronto como o jogador mais eficiente da equipe (21), além de 14 pontos, sete rebotes e quatro assistências.

Georginho também teve atuação de destaque, contribuindo com 13 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Dontrell Brite anotou 12 pontos e pegou cinco rebotes, enquanto Daniel Von Haydin terminou a partida com nove pontos e cinco rebotes.

Além do espetáculo dentro de quadra, o duelo também foi marcado pelas comemorações do Dia dos Pais. O Mogi Basquete preparou uma programação especial para a torcida, com diferentes ações ao longo da tarde.

Entre os momentos especiais esteve a entrada de Jaguá em quadra acompanhado de seu filho, além de uma homenagem aos pais com uma apresentação do mascote ao som da música “Pai”, de Fábio Júnior. Também foram realizados sorteios especiais para a torcida.

O Mogi Basquete volta à quadra na quarta-feira (12), às 20h, novamente no Hugão. O adversário será o São José Basketball, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site oficial https://mogibasquete.eleventickets.com/. Os Sócios Guerreiros têm prioridade na compra das entradas e contam com benefícios exclusivos, além de acesso antecipado às novidades do clube ao longo da temporada.

Os torcedores que ainda desejam fazer parte do programa também podem realizar a adesão pela plataforma da Eleven Tickets e garantir vantagens durante toda a temporada 2026/27.

Para o início da temporada, o Mogi Basquete não conta com o ala-pivô Lucas Dias. O atleta foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo e segue em fase de reabilitação. A recuperação evolui de forma satisfatória, mas ainda não há previsão para o retorno às quadras.

Com um elenco renovado, reforços importantes e duas vitórias nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o Mogi Basquete inicia sua caminhada na temporada 2026/27 embalado pela campanha “Hora do Show” e pelo apoio da torcida mogiana, buscando voltar a figurar entre os protagonistas do basquete estadual e nacional.