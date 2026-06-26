Em Evidência com Ed Betão, presidente do Dragão Negro

Vigilante profissional e presidente do tradicional Clube Dragão Negro e conhecido pelotrabalho social desenvolvido junto à comunidade, Marcos Alberto Campos Neto, 53,mais conhecido como Ed Betão, é daquelas pessoas que carregam a essência de Jundiapeba no coração. Mogiano, nasceu no antigo Hospital Mãe Pobre, mas cresceu e permanece até hoje no bairro que considera sua casa, onde construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao trabalho, à família e ao esporte. Da infância, recorda com saudade de jogar futebol, com bola de meia, na rua com os amigos da vizinhança. Estudou até o Ensino Médio na escola Leonor de Oliveira Mello, fez o curso de Vigilante Líder, na escola Wincks e, recentemente, expandiu sua qualificação na Academia Lótus com o curso de Armas Não Letais, ambos na Capital. Escolheu a área de segurança movido pelo sonho de menino de ser policial e proteger as pessoas de bem.

Sua trajetória profissional começou cedo, aos 11 anos, limpando plantações em uma chácara.Trabalhou na metalúrgica Limpel e na fábrica de sofás Mohamed, ambas em Suzano. Na área de segurança, atuou em empresas como Padrão, Proseg, Regional e Albatroz, e nesta continua até hoje.O amor pelo futebol vem de berço: seu pai foi jogador e sua mãe diretora do Dragão Negro. Associado desde 1983, hoje ele preside a entidade, que completa 47 anos e lança novo uniforme em agosto. Ed Betão mora em Jundiapeba, com a funcionária pública Ana Cristina, com quem está casado há 30 anos. É pai de Rodrigo Weslley, profissional de Educação Física, e avô coruja de Maria Cecília, 2.A família gosta de conhecer restaurantes e frequentar pesqueiros, em especial o Pesqueiro da Karina, na Volta Fria.Na cozinha, assume com autoridade: “Eu tomo conta da churrasqueira!”. Seu estiloé esportivo, não dispensa o trio bermuda, regata e havaianas. Elege o preto como cor favorita e o Malbec Gold, de O Boticário como seu perfume. Capricorniano, prefere filmes de ação e destaca “Colombiana – em Busca da Vingança”. Sua viagem marcante foi conhecerSanto Ângelo-RS, onde se encantou pela receptividade, a beleza e o tradicional churrasco.Ex-meio-campista do Dragão Negro e do São Paulo Futebol Clube, herdou dos pais, a paixão pelo futebol. Seu sonho de consumo é um sítio com um lago e seu projeto é profissionalizar o Dragão Negro Esporte Clube na Federação Paulista de Futebol. Católico e devoto de Nossa Senhora Aparecida, agradece a Deus pelas conquistas do dia,preza pela ética e por ajudar o próximo. Dos saudosos pais, Alberto e Alicia, recebeu lições sobre o respeito aos mais velhos e, com a vida, a nunca duvidar da capacidade do ser humano. Sua frase: “Vencer nem sempre,desistir jamais”.