Instituto recebe doação de equipamentos do Pró-Vida 

Marcela: “Doação representa um importante reforço para o trabalho realizado pela instituição”

O Instituto Beneficente de Educação Infantil Gessi Paiva Rios Neri, mantenedor do Centro Educacional Infantil (CEIC) Brincando e Aprendendo, de Mogi das Cruzes, foi contemplado com a doação de uma série de equipamentos e materiais pelo Pró-Vida – Central Geral do Dízimo. A entrega ocorreu durante uma solenidade realizada em São Paulo, em homenagem ao aniversário de nascimento do médico e filósofo Celso Charuri, fundador da entidade criada em dezembro de 1979.

Nesta edição da iniciativa, 32 instituições beneficentes foram beneficiadas com a distribuição de 135 itens. Os produtos são provenientes de doações anônimas e espontâneas realizadas por participantes do Pró-Vida e são destinados integralmente ao atendimento de organizações sociais sem fins lucrativos.

Entre os materiais recebidos pelo instituto mogiano estão eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, equipamentos industriais, materiais recreativos e pedagógicos, equipamentos de informática, móveis e utensílios domésticos. Os itens contribuirão para o fortalecimento da estrutura da entidade e para a ampliação da qualidade dos serviços prestados às crianças atendidas pelo CEIC Brincando e Aprendendo.

Esta é a segunda vez que a instituição recebe apoio por meio da iniciativa. Em 2020, o instituto foi contemplado com a doação de um veículo, que passou a auxiliar nas atividades desenvolvidas pela entidade.

Representaram o Instituto Beneficente de Educação Infantil Gessi Paiva Rios Neri na cerimônia a mantenedora Marcela Rocha Tartaglia, a diretora social Fernanda Morteiro, a coordenadora pedagógica Nilzete Pegoretti e a tesoureira Célia Pires. O grupo foi recepcionado pela aluna do projeto, Silvia Rodrigues.

“Recebemos essa doação com muita gratidão e alegria. Cada equipamento e material recebido contribuirá diretamente para melhorar nossa estrutura e oferecer ainda mais qualidade no atendimento às crianças e famílias que fazem parte da nossa história”, destacou.