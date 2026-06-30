Arraiá do Clube de Campo acontece em julho 

Tradicional festa julina do Clube de Campo será nos dias 24 e 25; barracas voltam a ser comandadas por ONGs da região

As bandeirinhas, as danças de quadrilha e as barracas típicas já têm data para voltar ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). Nos dias 24 e 25 de julho, o clube realiza mais uma edição da tradicional Festa Julina, com uma programação especial que combina cultura popular, apresentações musicais e muita comida típica.

No dia 24/7 (sexta-feira), o evento acontece das 17h às 22h. Já no dia 25/7 (sábado), a programação será realizada das 16h às 22h. Convidados de associados também poderão participar mediante a compra de ingresso na recepção do clube, no valor de R$ 50 por pessoa, válido para um dia de evento.

Uma das novidades desta edição é a ampliação do número de barracas, que são operadas por entidades assistenciais da região e que ficam responsáveis pela comercialização dos produtos durante o evento. A renda obtida é revertida diretamente para os projetos desenvolvidos por essas instituições. A distribuição das tendas também será reorganizada nas duas quadras externas do clube, com uma nova configuração do espaço destinado à festa.

Também não vão faltar as danças típicas, como a tradicional quadrilha formada pelas turmas do Núcleo de Iniciação do Desenvolvimento Esportivo (Nide), do Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil (Dadi) e do Departamento de Aprendizagem Desportivo do Idoso (Dadi Plus). O evento terá ainda apresentações musicais nos dois dias.

A diretora Cultural do CCMC, Cidinha Menichelli, destaca que a Festa Julina faz parte do calendário tradicional do clube e mantém características que se consolidaram ao longo dos anos:

“O nosso arraiá é um dos eventos mais aguardados pelos associados porque reúne diferentes gerações em um ambiente de celebração. Outro aspecto importante é o caráter beneficente da festa, que, ao longo dos anos, se tornou uma marca do evento e contribui para o trabalho desenvolvido por diversas entidades da nossa região”, comentou Cidinha. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.