Bunkyo Mogi Beisebol encara elite nacional no Brasileiro Pré-Júnior

Equipe mogiana cai no Grupo A e entra em campo neste fim de semana, em Ibiúna, focado nas vagas da fase final
A equipe de categoria Pré-Júnior do Bunkyo Mogi Beisebol entra em campo neste sábado (15) e domingo (16), para encarar um dos maiores desafios da temporada: a fase classificatória do 4º Campeonato Brasileiro Interclubes Pré-Júnior Aberto, chancelado pela Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS). No sábado (15), o Mogi Beisebol abre a rodada dupla do grupo enfrentando Presidente Prudente, às 8 horas, e Mirandópolis no jogo seguinte, no Campo 2 do CT Yakult.
Neste domingo (16), também às 8 horas, os mogianos realizam a apresentação decisiva contra a equipe do Pinheiros, no Centro de Treinamento da CBBS/Yakult, em Ibiúna (SP), pelo Interclubes Pré-Júnior Aberto. O torneio reúne 17 clubes.
O elenco conta com o capitão Gael Abe, Bernardo Baldessarini, Gustavo Bastos, Gustavo Sumiya, Miguel Monfort, Vitor Rocha e Pedro Ferreira. O grupo se completa com os arremessadores Lucas Katuragui e Leo Isuyama, além de Emerson Mukotaka e Henry Marchetti, integrantes da seleção brasileira sub-12 na temporada passada. O comando técnico é de Michiaki Yamamoto.
A participação faz parte do Projeto de Rendimento Mogi Beisebol Olímpico (BBO) – Etapa I, focado na preparação de atletas para a busca de vagas na seleção brasileira visando os torneios classificatórios para os Jogos Olímpicos de Los Angeles e de Brisbane (Austrália).
Tabela de Jogos – Grupo A (CT Yakult / Campo 2)
- Sábado (15/08)
- 8h: Mogi das Cruzes x Presidente Prudente
- Na sequência: Mirandópolis x Mogi das Cruzes
- Domingo (16/08)
- 8h: Mogi das Cruzes x Pinheiros
Informações do Evento:
- Competição: 4º Campeonato Brasileiro Interclubes Pré-Júnior Aberto (Fase Classificatória)
- Data: 15 e 16 de agosto
- Local: CT CBBS/Yakult – Ibiúna (SP)
- Contato: WhatsApp (11) 99711-2262 / E-mail: mogibeisebolbbo@gmail.com